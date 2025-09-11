כיכר השבת
פרק אלול מיוחד

השטיח של מירב בן ארי ואסקופה נדרסת | החדשות הלא באמת חשובות

כשמירב בן ארי מדברת על שטיחים, טלי גוטליב מדברת על שפחות, ויוסי מנסה לתפוס רגע עם ביבי - זה לא אייטם, זה שטיח. סליחה, אסקופה | צפו ב(חדשות הלא באמת חשובות של השבוע)

(צילום: באדיבות ערוץ הכנסת, לפי סעיף 27א)

בין ביצה לתרנגולת – ובין שטיח לאסקופה: מירב בן ארי מביאה עדכון טרי לתהיית הדורות: לא מה בא קודם, אלא מי נרמס אחרון. ולמה דווקא שטיח כניסה? שאלה יפה. אולי כי הוא תמיד שם ואף פעם לא מתלונן.

נמות ולא נידרס: בחור מהפלג הירושלמי מוכיח: אין גבול למסירות נפש. גם לא לאירוניה. בן ארי כמובן בתגובה: “אסקופה נדרסת”. קונסיסטנטיות לשמה.

נטורי קרתא לא מבינים את הקונפליקט: אדם עם כיפה קורא לשחרור פלסטין. נטור אחד שואל בתמיהה: “מה לא ברור?” בן ארי בתגובה: “אסקופה בלגינא קיש קיש קריא”. עברית תקנית.

טלי גוטליב VS נעמה לזימי: “יש לך מנטליות של שפחה” – משפט שנאמר באמת. הרבנית גילי מגיבה: “שפחת חיל, מאמי”. בן ארי כמובן לא שותקת: “אל תתני לדרוך עלייך. את לא שטיח. את אסקופה נדרסת”.

יוסי עבדו והחיפוש אחרי רגע נוסף עם ביבי: ניסה לשחזר את הקסם מהעונה הקודמת. לא עבד. בתגובה עצמית: “יוסי, תאלתר תגובה”.

סליחות בסגנון אומן: סרטון אווירה שכולו מחילה, תקיעה, ותופים באוויר.

השראה לא עקבית לאנשים כן עקביים: קטע שכנראה עורר מישהו, איפשהו, לרגע.

פינת מריחת הזמן: מישהו רוקד על רצפה עקומה. אם הוא יכול – גם אתם יכולים להתמודד עם השבוע.

ועובדה לא באמת חשובה של השבוע: אסקופה נדרסת = מִרְמָס לַכֹּל, כמו מפתן שכולם דורכים עליו. או כמו מי שכותב תגובות בטוויטר תחת שם בדוי.

עד כאן החדשות הלא באמת חשובות של השבוע. ואל תשכחו: אם אתם מרגישים כמו שטיח – תבדקו אולי אתם פשוט אסקופה נדרסת. ויותר חשוב: לא כל מה שחשוב הוא באמת מעניין, ולא כל מה שמעניין הוא באמת חשוב.

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע

