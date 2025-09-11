השטיח של מירב בן ארי ואסקופה נדרסת | החדשות הלא באמת חשובות

בין ביצה לתרנגולת – ובין שטיח לאסקופה: מירב בן ארי מביאה עדכון טרי לתהיית הדורות: לא מה בא קודם, אלא מי נרמס אחרון. ולמה דווקא שטיח כניסה? שאלה יפה. אולי כי הוא תמיד שם ואף פעם לא מתלונן.

נמות ולא נידרס: בחור מהפלג הירושלמי מוכיח: אין גבול למסירות נפש. גם לא לאירוניה. בן ארי כמובן בתגובה: “אסקופה נדרסת”. קונסיסטנטיות לשמה.

נטורי קרתא לא מבינים את הקונפליקט: אדם עם כיפה קורא לשחרור פלסטין. נטור אחד שואל בתמיהה: “מה לא ברור?” בן ארי בתגובה: “אסקופה בלגינא קיש קיש קריא”. עברית תקנית.

טלי גוטליב VS נעמה לזימי: “יש לך מנטליות של שפחה” – משפט שנאמר באמת. הרבנית גילי מגיבה: “שפחת חיל, מאמי”. בן ארי כמובן לא שותקת: “אל תתני לדרוך עלייך. את לא שטיח. את אסקופה נדרסת”.

יוסי עבדו והחיפוש אחרי רגע נוסף עם ביבי: ניסה לשחזר את הקסם מהעונה הקודמת. לא עבד. בתגובה עצמית: “יוסי, תאלתר תגובה”.

סליחות בסגנון אומן: סרטון אווירה שכולו מחילה, תקיעה, ותופים באוויר.

השראה לא עקבית לאנשים כן עקביים: קטע שכנראה עורר מישהו, איפשהו, לרגע.

פינת מריחת הזמן: מישהו רוקד על רצפה עקומה. אם הוא יכול – גם אתם יכולים להתמודד עם השבוע.

ועובדה לא באמת חשובה של השבוע: אסקופה נדרסת = מִרְמָס לַכֹּל, כמו מפתן שכולם דורכים עליו. או כמו מי שכותב תגובות בטוויטר תחת שם בדוי.

עד כאן החדשות הלא באמת חשובות של השבוע. ואל תשכחו: אם אתם מרגישים כמו שטיח – תבדקו אולי אתם פשוט אסקופה נדרסת. ויותר חשוב: לא כל מה שחשוב הוא באמת מעניין, ולא כל מה שמעניין הוא באמת חשוב.

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים. ואם יש לכם רעיון לשידוך עבורו - גם תוכלו לעשות את זה בלחיצה כאן.