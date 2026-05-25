האירו ממשיך לאבד גובה מול הדולר ונסחר סביב רמת 1.16, על רקע הערכות גוברות בשווקים לפער מתרחב בין המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי האירופי (ECB) לבין זו של הפדרל ריזרב האמריקאי. ברקע: השפעותיה הכלכליות של המלחמה באיראן, שפוגעות באירופה באופן חריף יותר מאשר בארה"ב.

לפי אנליסטים בשוק המט"ח, המשקיעים מתמחרים כעת הסתברות הולכת וגדלה להעלאת ריבית בארה"ב, בעוד שבאירופה גוברת ההערכה כי ה-ECB יתקשה להגיב באותה עוצמה ללחצי האינפלציה. נתוני CME FedWatch מצביעים על סיכוי של כ-60% להעלאת ריבית עד תחילת השנה הבאה - שינוי חד לעומת תחזיות מוקדמות יותר.

"השוק מניח שה-ECB לא יגיב לעליית האינפלציה באותה אגרסיביות כפי שהוערך בעבר, וזה מסביר את היחלשות האירו", אמר אסטרטג המט"ח של Commerzbank, פולקמר באור.

הגורם המרכזי לפער הוא פגיעותה של אירופה לזעזועי אנרגיה. עליית מחירי הנפט והגז - על רקע המתיחות במזרח התיכון - מכבידה משמעותית על הכלכלה האירופית התלויה ביבוא אנרגיה. נתוני PMI עדכניים מצביעים על התכווצות בפעילות בגוש האירו, עם ירידה במדד המשולב לרמה של 48.8 - מתחת לרף המצביע על צמיחה.

לעומת זאת, הכלכלה האמריקאית מפגינה חוסן יחסי. מדד מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב עלה ל-55.3 במאי, נתון המצביע על המשך התרחבות, גם אם בקצב מתון יותר. למרות השפעות המלחמה, הכלכלה האמריקאית מוגדרת על ידי S&P Global כ"מאטה אך לא מתכווצת".

האירו נחלש גם מול הליש"ט ונסחר סביב 0.8650, כאשר הנתונים המעורבים מגרמניה - עלייה מפתיעה ביצוא לצד ירידה בתפוקה התעשייתית - אינם מצליחים לשנות את התמונה הכוללת.

לדברי באור, המשך ההתפתחות הגיאופוליטית יהיה הגורם המכריע. "פתרון מהיר של הסכסוך עשוי לתמוך באירו ואף להחזיר ציפיות להפחתות ריבית בארה"ב", ציין. "אך אם המלחמה תימשך, האירו צפוי להמשיך להיחלש מול הדולר לאורך זמן".

בינתיים, השווקים ממשיכים להעדיף את הדולר כמקלט בטוח - והאירו נותר תחת לחץ הולך וגובר.