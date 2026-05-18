שוק האג"ח העולמי נופל: זינוק הנפט וחשש מאינפלציה עולמית

שוקי האג"ח בעולם רשמו בימים האחרונים ירידות חדות, על רקע החרפה במלחמה בין ארה"ב לאיראן והזינוק במחירי הנפט, שמגבירים את החשש מגל אינפלציוני חדש. המשקיעים, שעד לאחרונה העריכו כי 2026 תיפתח במחזור של הורדות ריבית, מתמודדים כעת עם מציאות הפוכה – הידוק מוניטרי מחודש.

הגורם המרכזי לטלטלה הוא שוק האנרגיה. חסימת מצר הורמוז – נתיב שיט אסטרטגי להעברת נפט – הובילה לעלייה חדה במחירים, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 111 דולר לחבית. ההסלמה נמשכת לאחר שארה"ב וישראל תקפו יעדים באיראן בסוף פברואר, והסיכוי להסדר מדיני נראה נמוך. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אף דחה לאחרונה הצעת הפסקת אש מצד טהרן, והגדיר אותה "חסרת ערך".

הזינוק במחירי האנרגיה כבר מחלחל לנתוני המאקרו. מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באפריל ב-3.8% בקצב שנתי – הגבוה ביותר מזה כמעט שלוש שנים – בעוד מדד המחירים ליצרן זינק ב-6%, העלייה החדה ביותר מאז סוף 2022. הנתונים הללו מערערים את ההערכות הקודמות בשווקים כי הפדרל ריזרב יחל בהורדת ריבית במהלך השנה.

בהתאם לכך, שוק האג"ח מגיב בעוצמה. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים בארה"ב עלתה ל-4.61%, שיא של יותר משנה, בעוד התשואה ל-30 שנה חצתה את רף ה-5.1%. גם באירופה וביפן נרשמות עליות חדות: בגרמניה התשואה ל-10 שנים טיפסה ל-3.18%, וביפן נרשמו שיאים של עשרות שנים, עם תשואת 10 שנים סביב 2.8%.

העלייה בתשואות משקפת שינוי חד בציפיות למדיניות המוניטרית. חוזים עתידיים על הריבית בארה"ב מצביעים כעת על אפשרות להעלאת ריבית בתוך שנה, במקום הורדות כפי שצפו קודם לכן. כלכלנים מזהירים כי אם הפדרל ריזרב לא יאותת על שינוי כיוון כבר בהחלטה הקרובה, השווקים עלולים לאבד אמון ביכולתו לבלום את האינפלציה.

גם באירופה מסתמן מהלך דומה: הבנק המרכזי האירופי צפוי להעלות את הריבית כבר ביוני, כאשר ההערכות בשוק מעניקות סבירות גבוהה מאוד להידוק נוסף בהמשך השנה. במקביל, לחצי המחירים ביפן גוברים, ומעמידים את הבנק המרכזי שם תחת לחץ להתרחק ממדיניותו המרחיבה.

אחת האינדיקציות הבולטות לשינוי היא מבנה התשואות בארה"ב: התשואה לאג"ח לשנתיים עלתה מעל לרמת הריבית הרשמית, סימן לכך שהשווקים סבורים שהמדיניות הנוכחית מקלה מדי ביחס ללחצי האינפלציה.

לפי דיווחים בשוק, עיקר הפגיעה מתרכזת באג"ח ארוכות טווח, הרגישות במיוחד לעלייה בציפיות האינפלציה. מדובר באחת התנועות החדות ביותר בשוק מאז זעזוע המכסים ב-2025, והמשקיעים נערכים לתקופה ממושכת של תשואות גבוהות יותר.

כל עוד המתיחות בין וושינגטון לטהרן נמשכת ללא פתרון מדיני, נראה כי מחירי הנפט – ובהתאם גם האינפלציה והתשואות – יישארו ברמות גבוהות, וימשיכו לעצב מחדש את כיוון השווקים הגלובליים.