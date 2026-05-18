סעודיה הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה יירטו והשמידו שלושה כלי טיס בלתי מאוישים שחדרו לשטחה מכיוון המרחב האווירי של עיראק, באירוע נוסף שממחיש את ההסלמה הביטחונית המתמשכת באזור המפרץ.

לפי הודעת משרד ההגנה הסעודי, הכטב"מים יורטו בטרם הצליחו לפגוע ביעדים בשטח הממלכה. דובר המשרד, מייג'ור גנרל טורקי אל-מאלכי, הדגיש כי סעודיה "תנקוט בכל האמצעים המבצעיים הנדרשים כדי להגן על ריבונותה וביטחון אזרחיה", והזהיר מפני כל ניסיון נוסף להפר את גבולות המדינה.

האירוע מגיע על רקע מתיחות גוברת לאורך הגבול הסעודי-עיראקי, לאחר דיווחים בימים האחרונים על תקיפות אוויריות שביצעו כוחות סעודיים נגד עמדות של מיליציות פרו-איראניות בתוך עיראק. לפי מקורות בינלאומיים, התקיפות כוונו נגד תשתיות ששימשו לשיגור כטב"מים וטילים לעבר מדינות המפרץ, כולל מתקנים המשויכים לארגון כתאא'ב חיזבאללה.

בריאד הביעה כבר בחודש אפריל מחאה רשמית כלפי בגדד, בעקבות שימוש בשטח עיראק כבסיס לשיגור כלי טיס עוינים. גורמים סעודיים קראו לממשלת עיראק לפעול בנחישות נגד המיליציות הפועלות בתחומה, ולהבטיח כי שטחה לא ישמש כפלטפורמה לאיומים אזוריים.

ההתפתחויות האחרונות משתלבות בהקשר רחב יותר של העימות בין איראן לבין ארצות הברית וישראל ובעלות בריתה, שהחריף מאז סוף פברואר השנה. במסגרת העימות, הופעלו מאות כטב"מים וטילים לעבר יעדים אמריקאיים ואזוריים, כאשר מדינות המפרץ - ובהן סעודיה, איחוד האמירויות וכווית - מצאו עצמן בחזית האיומים.

במקביל, דווח כי באותו יום אירעה תקיפת כטב"מים נוספת נגד תחנת הכוח הגרעינית בראקה באבו דאבי, כאשר אחד הכלים פגע בגנרטור וגרם לשריפה מקומית. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה כי לא נרשמה עלייה ברמות הקרינה.

למרות הסכם הפסקת האש שנחתם בין ארצות הברית לאיראן בתחילת אפריל, האירועים האחרונים מעידים כי המצב בשטח נותר שברירי במיוחד. פעילותן של מיליציות פרו-איראניות מחוץ לגבולות איראן ממשיכה לערער את היציבות, ומעלה חשש מהידרדרות מחודשת לעימות רחב היקף.