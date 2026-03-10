איראן מציגה: כך שיגרנו כטב"מים לבתי הזיקוק בחיפה | צפו

בתגובה לתקיפת מתקני הנפטאיראן מציגה: כך שיגרנו כטב"מים לבתי הזיקוק בחיפה | צפוהצבא האיראני מפרסם תיעוד של שיגור כטב"מים, למתקפה על בתי הזיקוק ומאגרי הדלק בחיפה, וזאת בתגובה למתקפה על מתקני הנפט באיראן | כך נראה שיגור הכטב"מים (חדשות)קאקובי אטינגרכיכר השבת | 10:571תגובותשיגור הכטב"מים מאיראןשיגור הכטב"מים מאיראן10100:00/0:23שיגור הכטב"מים מאיראן איראןמתקפת כטב"מיםמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (46%)לא (54%)תוכן שאסור לפספס:מבצע חילוץ דרמטי: שחקניות הכדורגל של איראן מצאו בית חדש באוסטרליהדני שפיץ|09:56איראן: "אנחנו נחליט מתי המלחמה תסתיים" | זה האיום שהחזיר להם הנשיא טראמפיוסי נכטיגל|06:59טראמפ הציל את חייהן? הספורטאיות האיראניות קיבלו מקלט מהמשטרכיכר השבת|09.03.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1זה אותו שני כטבמים מזוייות שונות...אימוגים לתגובהחחחח11:42 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:מלחיץ: מה שמעו ברדיו שמשדר בפרסית - והאזהרה של ה-CIA מסוכנים רדומים | צפויוסי נכטיגל|09.03.26הנתונים נחשפו: איראן הפילה 8 מל"טים ישראלייםדוד הכהן וב. ניסני|09.03.26איראן איבדה את העיניים: השמדת פיקוד החללדוד הכהן וב. ניסני|09.03.26
0 תגובות