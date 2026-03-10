כיכר השבת
בתגובה לתקיפת מתקני הנפט

איראן מציגה: כך שיגרנו כטב"מים לבתי הזיקוק בחיפה | צפו

הצבא האיראני מפרסם תיעוד של שיגור כטב"מים, למתקפה על בתי הזיקוק ומאגרי הדלק בחיפה, וזאת בתגובה למתקפה על מתקני הנפט באיראן | כך נראה שיגור הכטב"מים (חדשות)

שיגור הכטב"מים מאיראן
שיגור הכטב"מים מאיראן
שיגור הכטב"מים מאיראן

1
זה אותו שני כטבמים מזוייות שונות...
חחחח



