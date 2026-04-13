טלטלה בענקית ההלבשה: הסמנכ"ל פורש אחרי פחות משנה בתפקיד

נייקי אישרה כי ביגנל יסיים את תפקידו בסוף השבוע, ואת מקומו ימלא אנדי קיין - סגן נשיא וקריאייטיב דירקטור בתחום הביגוד הספורטיבי, שידווח לסגן הנשיא הבכיר והאחראי על חדשנות, עיצוב ומוצר, פיל מק'קרטני.

ביגנל, וותיק החברה מזה יותר משני עשורים, הוביל בעבר את צוות החדשנות בהנעלה והיה שותף לפיתוח פלטפורמות בולטות כמו Next%, ‏VaporMax, ‏React ו־Joyride, שסימנו את קפיצות הדרך הטכנולוגיות המשמעותיות של נייקי במהלך העשור האחרון. רק באוקטובר האחרון דיבר בהתלהבות על תוכניות החברה "להחזיר מומנטום" באמצעות חדשנות שתאזן את לחצי השוק ותסייע בהגנה על שולי הרווח.

דלת מסתובבת בחדשנות

עזיבתו של ביגנל מצטרפת לשורת חילופים מתמשכת בתפקידי המפתח של נייקי. ג'ון הוק, הוותיק בחברה במשך 33 שנה, היה הראשון שכיהן כסמנכ"ל החדשנות ויצא לגמלאות בסוף 2025. ביגנל מונה בעקבותיו כחלק מהמאמץ של המנכ"ל החדש, אליוט היל, לחדש את מנועי הצמיחה ולהחזיר את הליבה הספורטיבית של המותג למרכז הבמה. כעת, פחות משנה לאחר מכן, נראה שהרצף נשבר שוב.

מפנה תחת לחץ

העזיבה מגיעה בתקופה רגישה במיוחד מבחינת נייקי. מניות החברה קרסו לשפל של יותר מעשור לאחר הדו"ח הרבעוני האחרון, שבו נרשמה ירידה של 35% ברווח הנקי ושחיקה בשיעור הרווח הגולמי ל־40.2%. התחזיות לשנה הנוכחית אינן מעודדות - ירידה צפויה של עד 4% בהכנסות הרבעון הנוכחי והמשך מגמת נסיגה קלה בהמשך השנה.

מנכ"ל החברה, אליוט היל, שמונה לתפקיד בסוף 2024 עם מנדט ברור להחזיר את נייקי למקורותיה, הודה בפני העובדים לאחר פרסום הדו"ח כי הדרך קשה. "אני עייף, ואני יודע שגם אתם עייפים", אמר, לפי דיווח של בלומברג.

גל עזיבות בצמרת

פרישתו של ביגנל היא חוליה נוספת בשרשרת עזיבות נרחבת בצמרת נייקי תחת הנהגתו של היל. במהלך השנה האחרונה נפרדה החברה גם מסמנכ"לית הטכנולוגיה, מהמנהלים האזוריים באירופה ובסין, מסמנכ"ל האסטרטגיה ומסמנכ"ל התקשורת. בנוסף, החברה מתמודדת עם תביעה ייצוגית בארצות הברית סביב הונאה בניירות ערך, הקשורה להצהרות שניתנו בתקופת המנכ"ל הקודם, ג'ון דונהיו, על "קו מוצרים חדשני שלא מומש בפועל".

לנייקי, שהייתה מזוהה במשך שנים עם הובלה עולמית בתחום החדשנות והעיצוב הספורטיבי, נשארת כעת משימה מאתגרת: לחדש את אמון המשקיעים והצרכנים כאחד - ולמצוא סוף־סוף הנהגה יציבה שתצליח לשמור על הקצב המהיר של עולם הספורט הטכנולוגי.