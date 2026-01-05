מרגיעות ומשפרות ריכוז: נייקי מפתחת נעליים ש'ישלטו על המוח' 

במשך עשרות שנים, פיתוח נעלי ספורט התמקד במכניקה של הגוף: איך להחזיר אנרגיה, איך להגן על המפרקים ואיך להפוך את הסוליה לקלה יותר. אך כעת, ענקית הספורט נייקי (Nike) מכריזה על שינוי פרדיגמה דרמטי. בפריצה טכנולוגית המכונה "Nike Mind", החברה עוברת להתמקד במה שקורה הרבה יותר למעלה, מעל הצוואר אפילו - במוח האנושי.

הכירו את ה-Mind 001 וה-Mind 002, הנעליים הראשונות של החברה שתוכננו "מהמוח ומטה". לא מדובר רק בפריט אופנה עתידני, אלא בממשק נוירולוגי המיועד להשפיע על מערכת העצבים של המשתמש דרך כפות הרגליים.

ה"בוכנות" שמתקשרות עם המוח

הלב הטכנולוגי של הנעליים טמון בסוליה ייחודית הכוללת 22 צמתי ספוג עצמאיים (foam nodes). הצמתים הללו פועלים כמו בוכנות זעירות שזזות ולוחצות על נקודות אסטרטגיות בכף הרגל בזמן הליכה או תנועה. לפי נייקי, התנועה הזו יוצרת גירוי תחושתי המפעיל אלפי מכנו-רצפטורים (קולטני חישה) בכף הרגל, ששולחים אותות ישירים למרכזי העיבוד במוח.

בניגוד לנעלי ספורט מסורתיות שנועדו לבודד את הרגל מהקרקע ולספוג זעזועים, טכנולוגיית ה-Mind נועדה דווקא להגביר את התחושה. המטרה היא לעורר את מערכת העצבים הסנסו-מוטורית, ובכך לעזור לספורטאים להרגיש "נוכחים" יותר ברגע, ממוקדים ורגועים יותר לפני תחרות או בתהליכי התאוששות.

מחלקת "מדעי המוח" של נייקי

הפרויקט הוא פרי עמלה של מחלקת Mind Science החדשה יחסית שהוקמה בתוך מעבדת המחקר של נייקי (NSRL). במשך למעלה מ-10 שנים, חוקרי מוח ומהנדסים בחברה ניתחו גלי מוח (EEG) ופעילות שרירית כדי להבין כיצד גירויים תחושתיים תת-סולייתיים משפיעים על מצבים קוגניטיביים.

"ב-45 השנים האחרונות חקרנו את הגוף בתנועה - איך השרירים פועלים ואיך החמצן מזין ביצועים," מסביר ד"ר מתיו נרס, סמנכ"ל ומדען ראשי בנייקי. "עכשיו אנחנו מתרחבים אל המוח. זה לא רק לרוץ מהר יותר, זה להרגיש עמיד וממוקד יותר. זהו הגבול הבא של עולם הספורט".