מרגיעות ומשפרות ריכוז: נייקי מפתחת נעליים ש'ישלטו על המוח' 

במשך עשרות שנים, פיתוח נעלי ספורט התמקד במכניקה של הגוף: איך להחזיר אנרגיה, איך להגן על המפרקים ואיך להפוך את הסוליה לקלה יותר. אך כעת, ענקית הספורט נייקי (Nike) מכריזה על שינוי פרדיגמה דרמטי. בפריצה טכנולוגית המכונה "Nike Mind", החברה עוברת להתמקד במה שקורה הרבה יותר למעלה, מעל הצוואר אפילו - במוח האנושי.
הכירו את ה-Mind 001 וה-Mind 002, הנעליים הראשונות של החברה שתוכננו "מהמוח ומטה". לא מדובר רק בפריט אופנה עתידני, אלא בממשק נוירולוגי המיועד להשפיע על מערכת העצבים של המשתמש דרך כפות הרגליים.
ה"בוכנות" שמתקשרות עם המוח
הלב הטכנולוגי של הנעליים טמון בסוליה ייחודית הכוללת 22 צמתי ספוג עצמאיים (foam nodes). הצמתים הללו פועלים כמו בוכנות זעירות שזזות ולוחצות על נקודות אסטרטגיות בכף הרגל בזמן הליכה או תנועה. לפי נייקי, התנועה הזו יוצרת גירוי תחושתי המפעיל אלפי מכנו-רצפטורים (קולטני חישה) בכף הרגל, ששולחים אותות ישירים למרכזי העיבוד במוח.
בניגוד לנעלי ספורט מסורתיות שנועדו לבודד את הרגל מהקרקע ולספוג זעזועים, טכנולוגיית ה-Mind נועדה דווקא להגביר את התחושה. המטרה היא לעורר את מערכת העצבים הסנסו-מוטורית, ובכך לעזור לספורטאים להרגיש "נוכחים" יותר ברגע, ממוקדים ורגועים יותר לפני תחרות או בתהליכי התאוששות.
מחלקת "מדעי המוח" של נייקי
הפרויקט הוא פרי עמלה של מחלקת Mind Science החדשה יחסית שהוקמה בתוך מעבדת המחקר של נייקי (NSRL). במשך למעלה מ-10 שנים, חוקרי מוח ומהנדסים בחברה ניתחו גלי מוח (EEG) ופעילות שרירית כדי להבין כיצד גירויים תחושתיים תת-סולייתיים משפיעים על מצבים קוגניטיביים.
"ב-45 השנים האחרונות חקרנו את הגוף בתנועה - איך השרירים פועלים ואיך החמצן מזין ביצועים," מסביר ד"ר מתיו נרס, סמנכ"ל ומדען ראשי בנייקי. "עכשיו אנחנו מתרחבים אל המוח. זה לא רק לרוץ מהר יותר, זה להרגיש עמיד וממוקד יותר. זהו הגבול הבא של עולם הספורט".
המהפכה בדרך למדפים
הנעליים יוצעו בשני דגמים: ה-Mind 001, דגם המזכיר נעל אימון מסורתית אך מצויד בטכנולוגיית הגירוי, וה-Mind 002, דגם "מול" (mule) פתוח המיועד בעיקר לשימוש לפני ואחרי פעילות גופנית כדי לסייע בהורדת רמות הסטרס ו'חיזוק קשר גוף-נפש'.
בעוד שמותגי נעליים יחפות (Barefoot) - נעליים בעלות סוליה דקה ולא מורגשת - טוענים כבר שנים שהקשר הישיר עם הקרקע חיוני לבריאות, נייקי לוקחת את הקונספט הזה צעד קדימה אל תוך המעבדה הנוירולוגית. הנעליים צפויות להגיע לחנויות במהלך ינואר 2026, והן מסמנות רק את תחילתה של פלטפורמה רחבה יותר שתשלב בינה מלאכותית ומדעי המוח במוצרי לבוש וספורט.
האם הנעליים הבאות שלכם יהיו אלו שיאמנו לכם את המוח? נראה שבנייקי התשובה היא "Just Do It", ומומלץ להתחיל מהרגליים.
