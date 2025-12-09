'עידן חדש לנעלי הכדורגל' | נייקי חושפת את Tiempo Maestro 

ה-Tiempo Maestro של נייקי ( צילום: Nike )

נייקי חשפה ב־4 בדצמבר 2025 את Tiempo Maestro - נעל הדגל החדשה שלה לכדורגל, שמציינת שינוי כיוון היסטורי במורשת סדרת Tiempo. לאחר עשרות שנים בהן הסדרה הייתה מזוהה עם מגנים וסגנון קלאסי, נייקי פותחת דף חדש ומשיקה את הדגם עם טכנולוגיה חדשנית שמחליפה את העור הטבעי בחומר סינתטי מתקדם בשם Techleather.

החומר החדש פותח במיוחד כדי לחקות את התחושה, הרכות והתגובה של עור קנגרו הנחשב למשובח במיוחד - מבלי להשתמש בעור כלל. לפי נתוני החברה, Techleather קל ב־10% יותר, סופג 29% פחות מים, ומעניק תחושת מגע "רכה במיוחד", גם בתנאים רטובים. "שחקנים ביקשו את כל מה שהם אוהבים בעור טבעי - בלי הפשרות", אמרה מריאן דוהרטי, סמנכ"לית תחום נעלי הכדורגל בנייקי. "עם Techleather הצלחנו לשמר את התחושה הקלאסית, ולשדרג את חוויית המשחק לעידן חדש."



מעבר לשחקנים היצירתיים הנעל מציגה מבנה Split Plate חדשני, שמאפשר ל־Techleather לעטוף את כף הרגל ב־360 מעלות לשיפור תחושת המגע והשליטה בכדור. צווארון Knit גמיש מעניק סגירה דינמית (Dynamic Lockdown), והסוליה משלבת בליטות להב וספייקים קוניים מעוותים לתמיכה בתמרונים חדים. "מבחינתי, ה־Maestro משלבת את כל מה ששחקן התקפה צריך - קלות, תחושת עור, וקצת יותר סגנון," אמר מוסיאלה, שחקן כדורגל מקצועי ודמות מובילה בעולם הכדורגל הידוע בטכניקה העדינה שלו.



סדרת Tiempo החדשה

יחד עם Maestro, נייק תציג גם שלושה דגמים משלימים: Ligera, גרסה קלילה עם עור אמיתי לשחקנים שעדיין מעדיפים את התחושה הקלאסית; ReactGato, שמיועדת לפוצ'ל מקצועי; ו־StreetGato, גרסת רחוב־מגרש היברידית המיועדת למשחקים מזדמנים.

ה־Tiempo Maestro תושק תחילה במהדורה מוגבלת בגוון מתכתי מרהיב של ברונזה אדמדמה וזהב ורוד, במחיר של כ־250 דולר. המכירה הגלובלית תחל ב־22 בינואר 2026 באתר Nike.com ובחנויות נבחרות ברחבי העולם.