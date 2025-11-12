נעלים המסייעות בשיקום ספורטאים ( צילום: Nike )

מותגי הענק נייקי והייפראייס שיתפו פעולה כדי לפתח את Hyperboot - מותג הנעליים הטכנולוגי החדש שנועד לספק לספורטאים ולמתאמנים מקצועיים חוויית שיקום וחימום חסרת תקדים. הסניקרס משלבות בין טכנולוגיית Normatec לדחיסה דינמית לבין חימום מבוקר עד 52 מעלות צלזיוס בשלושה מצבים שונים. היתרון הגדול: "עיסוי באזור הקרסול והעקב, עם אפשרות ניידות בזמן הטיפול ושחרור של מתיחות באזורים הפגועים אחרי פעילות אינטנסיבית", כך לפי הסקירות שפורסמו עד כה.

עיצוב לא שגרתי ( צילום: Nike )

החידוש זכה לחשיפה ראשונה בתחרויות בפריז 2024 כאשר נעלו את המותג שחקנים מובילים בעולם הספורט כמו הכדורסלן לברון ג'יימס והאצן שא'קארי ריצ'רדסון, וזמינותו לציבור הרחב נפתחה במאי 2025. לצד רף טכנולוגי גבוה, הסוללה מאפשרת בין שעה לשעה וחצי עבודה במצב מקסימלי, והנעל מצוידת בגוף עשוי טקסטיל, רצועות ולחצנים לבחירת חום ועוצמת הדחיסה. בנוסף ניתן לשלוט בפעולה גם באפליקציית Hyperice מרחוק.

עם חיבור לאפליקציה ( צילום: Nike )

עם טעינה המאפשרת בין שעה לשעה וחצי עבודה בפעילות מקסימלית ( צילום: Nike )

המחיר המקורי - 899 דולר - סימן מוצר יוקרה לשוק המצומצם, אך כעת הוא זמין ללקוחות במחיר מיוחד לרגל החגים בארה"ב ולאורך שבוע ההנחות ב-699 דולר. במקביל להצלחה, עולה ביקורת בקרב מבקרים שמדגישים: מדובר בכלי ייעודי המתאים בעיקר לאתלטים או לסובלים מפציעות קרסול ועקב, פחות לאנשים שאינם צריכים טיפול ממוקד כזה. זאת, בשעה ששוק הנעליים לשיקום וצמיחה אתלטית מוערך בצמיחה ל-28.94 מיליארד דולר עד 2034. לצד Hyperboot נייקי כבר הציגה הרחבות נוספות בענף, בהן הסניקרס Mind 001, שנחשפו בספטמבר האחרון. נראה שהחזון ברור: קו מוצרים ייעודיים לשיקום מהיר, חימום והעצמת ביצועים, שלוקח את עולם הספורט והפיזיותרפיה צעד אחד קדימה - אבל לא בטוח שלכל אחד.