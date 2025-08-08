שווקי הזהב העולמיים נרעדו השבוע לאחר שממשלת ארצות הברית החילה מכס בגובה של 39% על מטילי זהב במשקל קילוגרם ו-100 אונקיות, המיובאים משווייץ. ההחלטה - שנכנסה לתוקף ביום חמישי האחרון - הפתיעה את תעשיית הזהב כולה, והובילה מיד לעליות חדות במחיר המתכת היקרה בבורסות העולם.

שווייץ, המרכז הגדול בעולם לזיקוק זהב, הייתה עד כה גורם מפתח בשוק האמריקאי, כאשר ייצאה אליו זהב בשווי כ-61.5 מיליארד דולר בשנה החולפת. כעת, אומרים בכירים בתעשייה, ההחלטה תוביל לייקור ממוצע של כ-24 מיליארד דולר בשנה בתשלום מכסים - מכה קשה במיוחד עבור היצואנים והבורסות המקומיות.

התגובה מכיוון שווייץ לא איחרה לבוא: יצרני זהב גדולים במדינה הודיעו על הקפאת משלוחים לארה"ב, והזהירו מפני השלכות קשות על כלל רשתות האספקה והסחר. "מדובר במכה נוספת לתעשיית הזהב שלנו", אמר כריסטוף וילד, נשיא איגוד יצרני המתכות היקרות של שווייץ. "ההחלטה התקבלה בהפתעה מוחלטת ואף מאיימת על יציבות השוק העולמי".

הטלת המכס נוגעת במיוחד במטילי זהב בגדלים שבהם נעשה הסחר המרכזי בבורסות הסחורות בארה"ב, וכתוצאה מכך התהפכו מסלולי הסחר המסורתיים: בעוד שבעבר הוסבו מטילי זהב גדולים מלונדון למטילים קטנים במפעלי שווייץ בדרך לארה"ב, עתה המהלך הופך לבלתי כלכלי ומסכן את רציפות האספקה.

בעקבות ההודעה נרשמה עליית שיא במחירי הזהב, והפער בין מחיר הזהב הספוט למחיר החוזים העתידיים התרחב בעשרות דולרים. כל זאת בנוסף לעליות המחירים שנרשמו ממילא באחרונה בשל חששות מאינפלציה, גירעון ממשלתי הולך ותופח, ועל רקע היחלשות מעמד הדולר בזירה הבינלאומית.

אנליסטים ובכירים בעולם הכלכלה מזהירים כי המהלך האמריקאי "עלול להוביל לטלטלה של ממש בבורסת הקומקס בניו יורק", תוך שהוא מכריח סוחרים גדולים שנמצאים בפוזיציות שורט למהר ולסגור עסקאותיהם - מחשש להפסדים עצומים. ההערכה הרווחת היא כי הלחץ שנוצר, בצירוף שיבושי האספקה ממפעלי שווייץ, יביא להמשך מחיר גבוה בשוק הזהב גם בחודשים הקרובים.

האם שוק הזהב הגלובלי יצליח להתאים עצמו למצב החדש? נכון לעכשיו, כל העיניים נשואות לוושינגטון, בברן - ולגרף מחירי הזהב בבורסת ניו יורק.