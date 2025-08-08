ראש אלכסנדר הגדול חוזר הביתה: הפרשה המלאה נחשפת

בשבוע האחרון, נמסרו בטקסים חגיגיים בניו יורק מעל ל-30 עתיקות גנובות לשלוש מדינות אירופאיות. את המהלך הוביל התובע המחוזי של מנהטן, אלבין בראג, אשר שם את המאבק בסחר לא חוקי בעדויות בראש סדר העדיפויות של משרדו.

האוסף המשמעותי ביותר - 31 עתיקות בשווי כולל של למעלה מארבעה מיליון דולר - הושב לאיטליה, כאשר 16 מהפריטים הוחרמו ישירות מהמוזיאון המטרופוליטן של ניו יורק. הבולט שבהם הוא ראש שיש מהמאה הראשונה לספירה של אלכסנדר הגדול שנגנב ב-1960 ממוזיאון עתיקות ברומא, ונרכש לאחר גלגולים ארוכים בידי גלריה בניו יורק.

הדרך הארוכה של "ראש אלכסנדר" מדגימה את מורכבות רשתות ההברחה. בראג וצוותו מיקדו את מאמציהם גם בפרקטיקות ישנות של פירוק ומכירה נפרדת של פריטים - דוגמת כד היווני מהמאה השישית לפנה"ס, שחלקיו פוזרו בין מוסדות שונים בעולם, והושגו בסופו של דבר כולם לצורכי החזרה לאיטליה.

סיום הקרב המשפטי

600 מיליארד דולר | המתנה יוקרתית של אפל לטראמפ והשקעת הענק אבישי לוי | 13:38

תפיסת ראש אלכסנדר הובילה למאבק משפטי שארך שבע שנים. גלריית סאפאני, ממנה נלקח הפסל לראשונה, דרשה פיצוי בטענה ל"הפקעה בלתי חוקית" ואף תבעה את הממשל האיטלקי ואת משרד התובע, כשנתמכה בעורך דין בולט. כל התביעות נדחו, ובאמצעות שיתוף פעולה הדוק עם ממשלת איטליה, נמסרה העתיקה בטקס חגיגי.

הרחבה בינלאומית

מלבד איטליה, הושבו לשלטונות ספרד שני תליוני ברונזה ויסטיגותיים נדירים מהמאה השישית, שנמכרו ללא תיעוד הולם. להונגריה נמסר כתב יד מהמאה ה-17, שנגנב במהלך מלחמת העולם השנייה. הרשויות ההונגריות ציינו את הערך התרבותי והסימבולי של ההחזרה, בעוד דיפלומטים ספרדים הדגישו את שיתוף הפעולה ההולך ומתחזק עם ארה"ב במאבק בהברחות.

אכיפה חסרת תקדים

מאז הקמת היחידה ב-2017, נתפסו בניו יורק למעלה מ-2,300 עתיקות בשווי רבע מיליארד דולר. בשנים האחרונות מורגשת עלייה בקצב התפיסות, במיוחד ממוזיאונים מובילים, כאשר תחקירים העלו כי מאות פריטים ברשות המטרופוליטן הגיעו מידי סוחרים שהורשעו בפלילים. ראש היחידה, מת'יו בוגדאנוס, הזהיר: "הקצב גובר - וזה רק יילך ויתעצם."

ההחזרות האחרונות ממחישות את שינוי התפיסה הגלובלי בעידן שבו מוסדות תרבות נדרשים להקפיד יותר על מקור הרכישה והאתיקה, ומדינות מוצא רבות לא מהססות לדרוש את הזכות להחזיר את נכסיהן התרבותיים.