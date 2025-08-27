חברת התעופה קוריאן אייר הודיעה על רכישת 103 מטוסי בואינג חדשים, מרביתם מהדגמים המתקדמים והחסכוניים בדלק - 737 MAX 10, 777-9 ו-787 - בעסקה ענקית שנחתמה במעמד נשיא קוריאה לִי ג’ה מיון בוושינגטון. מדובר בעסקת הרכש הגדולה בהיסטוריית החברה ובבואינג עצמה מול מפעיל אחד.

הודעת קוריאן אייר נמסרה במהלך אירועים דיפלומטיים ומסחריים בין נשיא קוריאה לנשיא ארה"ב ולצמרת התעשייה האמריקאית, כחלק ממהלך נרחב שמדגיש את החשיבות האסטרטגית של ענף התעופה ליחסים הכלכליים בין שתי המדינות. העסקה כוללת גם רכישת מנועים ושירותי תחזוקה משל חברת GE, בסך של 13.7 מיליארד דולר נוספים.

יו״ר קוריאן אייר, וולטר צ'ו, ציין כי הצי החדש יאפשר לחברה להרחיב את פעילותה ליעדים נוספים ברחבי ארצות הברית ואמריקה הלטינית. על פי המידע שמסרה החברה, כ-80% מהמטוסים החדשים נועדו להחליף מטוסים ותיקים בצי הקיים, תהליך שיתרום לצמצום צריכת הדלק ולשיפור משמעותי בפליטות מזהמים ובחווית הנוסעים.

חלק מהעסקה מיועד לשדרוג צי אסיאנה איירליינס, אותה קוריאן אייר רכשה השנה - ומדובר במהלך מפתח באיחוד בין החברות. ההסכם נחתם במסגרת עסקת ענק רחבה יותר בין קוריאה לארה״ב, וכולל השקעות, שותפויות תעשייתיות והתחייבויות הדדיות בשווי של מאות מיליארדים.

בואינג מעריכה כי העסקה תסייע בשימור מעל 135,000 מקומות עבודה בארה״ב, ותמשיך להדק את שיתוף הפעולה האסטרטגי עם קוריאה בתחומי תעופה ותעשייה.