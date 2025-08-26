נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בליל שני כי הוא מפטר מיידית את ליסה קוק, המכהנת כיו"ר מועצת הנגידים של הבנק המרכזי האמריקאי.

מדובר בצעד חסר תקדים במערכת הכלכלית של ארה"ב, שמעורר סערה פוליטית ומשפטית וצפוי להיבחן בבית המשפט העליון.

טראמפ טען כי סמכותו החוקתית מאפשרת לו להדיח את קוק, וכי היא חשודה בעבירות של "מרמה פיננסית פלילית" ובחוסר אמינות, לאחר שנחשף כי הצהירה פעמיים על כתובת מגורים ראשית במטרה לקבל תנאי משכנתא מועדפים. לדבריו, "לא ניתן להשאיר מישהי במעמד כזה כאשר אמינותה מוטלת בספק". קוק דחתה על הסף את ההאשמות והבהירה כי הפיטורין אינם חוקיים. עורך דינה הצהיר כי יוגש ערעור מיידי נגד המהלך.

קוק, שמונתה ב־2022 על ידי הנשיא הקודם ג'ו ביידן, הייתה האישה השחורה הראשונה בתפקיד. מאז ההודעה על הדחתה, נרשמה טלטלה בשווקים: הדולר נחלש, תשואות האג"ח נפלו, ושוקי המניות ירדו. מנגד, מחירי הזהב זינקו כאשר המשקיעים פנו לחפש ביטחון כלכלי.

זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ נכנס לעימות עם הבנק המרכזי. בחודשים האחרונים - כמעט מתחילת נשיאותו, התפתח ריב בין טראמפ ליו"ר ג'רום פאוול אותו הוא מכנה "טיפש" ו"מאחר" בעקבות החלטותיו החוזרות שלא להוריד את הרבית, כעת נראה כי זעמו של טראמפ הופנה לבכירה בדרג נמוך יותר.

כלכלנים ואנליסטים מזהירים כי מדובר בפגיעה חמורה בעצמאות הפדרל ריזרב – אחד המוסדות המרכזיים ביותר בשמירה על יציבותה של הכלכלה האמריקאית. עד כה, אף נשיא לא ניסה להדיח יו"ר מועצת נגידים מכהן, מחשש לערעור האמון במערכת כולה.

כאמור, חלק מהפרשנים סבורים כי המהלך נועד להחזיר את השליטה במדיניות הריבית לידיו של טראמפ, מהלך שזוכה לתמיכה בקרב בעלי בריתו הפוליטיים.

הרקע לפרשה טמון בחשיפת טענות על התנהלותה הפיננסית של קוק, שצפו באמצע אוגוסט. ימים ספורים לאחר מכן, טראמפ הודיע רשמית על פיטוריה. קוק הודיעה כי היא נלחמת על כהונתה ותוביל את המאבק עד ההכרעה בבית המשפט העליון.