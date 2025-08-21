השופט "הרחום ביותר בעולם" הלך לעולמו בגיל 88 

השופט האמריקני פרנק קפריו, שכונה "השופט הכי נחמד בעולם", הלך הלילה (חמישי) לעולמו בגיל 88 לאחר מאבק במחלת הסרטן. משפחתו הודיעה על פטירתו בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו, שם תואר כאדם ש"חיוך, הומור ואמונה בטוב שבאנשים" היו סימני ההיכר שלו.

קפריו, ששימש במשך יותר מארבעה עשורים כשופט בעיר הולדתו פרובידנס שברוד איילנד, הפך לדמות ציבורית מוכרת בזכות סגנונו הייחודי: שילוב של חמלה, הומור והתחשבות בנסיבות האישיות של כל אדם שעמד בפניו. תוכנית השידורים שלו שכונתה "Caught in Providence", הפכה ללהיט בינלאומי עם מיליארדי צפיות ברשתות החברתיות והביאה לו מוניטין של שופט שראה קודם כל את האדם שמולו.

במהלך הקריירה שלו צבר אין ספור רגעים שהפכו לוויראליים: מילדים שהוזמנו לשבת לצדו על כס המשפט ועד בובה קטנה בצורת "שופט מיניאטורי" שהפכה מזכרת פופולרית. גם חיי היום-יום שלו עוררו עניין: סרטון טיקטוק פשוט שבו נראה מצחצח שיניים, חותם על ספרו וצופה בקטעים מתוכניתו צבר מעל חמישה מיליון צפיות.

בראיונות הדגיש קפריו כי האולם שלו משקף "פרוסה מהחיים של רוד איילנד", ובד בבד נוגע גם בסוגיות שמעסיקות את החברה האמריקנית כולה.

בנו, דיוויד קפריו, הודה למעריצים על התמיכה וביקש להנציח את זכרו בדרך שתואמת את חייו: "פשוט תפיצו עוד קצת טוב לב".

חברת ההפקה Debmar-Mercury, שעמדה מאחורי הסדרה, ספדה לו על "חמלה ייחודית וגישה של שכל ישר", והדגישה כי "הוא יחסר מאוד".

לאחר שאובחן בסרטן הלבלב בשנת 2023, פרסם קפריו כי הוא "נחוש להיאבק בכל כוחו" והודה למיליוני עוקביו על התמיכה והברכות. באחת מהודעותיו האחרונות שיתף כי חלה החמרה במצבו וביקש מהציבור להתפלל למענו.