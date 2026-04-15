ניחום או הונאה ריגשית? משפחה בסין יצרה כפיל AI כדי לנחם אם שכולה

לאחר שאיבדו את בנם היחיד בתאונה, בני המשפחה החליטו להשתמש בבינה מלאכותית כדי ליצור גרסה דיגיטלית שלו שתשוחח עם אמו בת ה-80 |האם, שאינה מודעת לטרגדיה, משוחחת מדי יום עם בנה ה"ווירטואלי" ומאמינה שהוא פשוט עובד בעיר אחרת (חדשות בעולם)

הולוגרמה מנחמת (צילום: ד"ש)

סיפור יוצא דופן שנחשף לאחרונה במחוז ג'יאנגסו שבסין מעורר סערה רגשית ואתית ברשתות החברתיות.

הכל החל בשנה שעברה, כאשר גבר ממחוז שאנדונג נהרג בתאונת דרכים קטלנית. בני משפחתו, שחששו כי אמו הקשישה – אישה בשנות ה-80 לחייה הסובלת ממחלת לב – לא תעמוד בבשורה המרה על מות בנה היחיד, החליטו לנקוט בצעד קיצוני כדי להגן עליה.

נכדה של האישה פנה לג'אנג זוואי, ראש צוות טכנולוגי המתמחה בבינה מלאכותית, וביקש ממנו ליצור "תאום דיגיטלי" של אביו המנוח. הצוות השתמש בכמות עצומה של תמונות, סרטוני וידאו והקלטות קול של הבן כדי לשחזר את דמותו בדיוק מפתיע. התוצאה היא ישות דיגיטלית שלא רק נראית ונשמעת כמו המנוח, אלא אפילו מחקה את תנועות הגוף הייחודיות שלו, כמו הנטייה להישען קדימה בזמן דיבור.

מדי יום, האם משוחחת עם בנה בשיחת וידאו דרך אפליקציית צ'אט. בשיחות אלו, האם מפצירה בבנה לאכול היטב ולשמור על בטיחותו, בעוד ה"בן" הווירטואלי מבטיח לה שיעשה זאת ומסביר כי הוא נאלץ לעבוד בעיר מרוחקת כדי להרוויח כסף, ולכן אינו יכול לחזור הביתה לבקרה. "תתקשר אליי לעיתים קרובות יותר כדי שאדע שאתה חי טוב," אמרה האם באחת השיחות, "אני מתגעגעת אליך כל כך". הכפיל השיב לה ברוגע: "אני עסוק מדי... כשארוויח מספיק כסף, אחזור הביתה".

ג'אנג, שמספק את שירותי ה-AI הללו כבר שלוש שנים, מכנה את עבודתו בהומור עצמי כ"הונאת רגשות של אנשים", אך מדגיש כי המטרה העיקרית היא "לנחם את החיים". התגובות ברשת הסינית חלוקות: בעוד שחלק מהגולשים רואים בטכנולוגיה "המצאה משמעותית" ו"שקר עדין" שנועד למנוע סבל, אחרים מזהירים כי מדובר בהונאה שעלולה לגרום לאם נזק נפשי חמור עוד יותר אם האמת תתגלה בסופו של דבר.

