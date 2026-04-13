כיכר השבת
לאחר שניהל 'דיאלוג אימונים'

העיתונאי הבכיר השיל 9 ק"ג ממשקלו - בעזרת ChatGPT

דֶרֶק וולבנק, עיתונאי בכיר ב־Bloomberg, החליט לבדוק עד כמה בינה מלאכותית יכולה להפוך למאמן ריצה אישי | במשך חצי שנה הוא ניהל "דיאלוג אימונים" עם ChatGPT, שהתאים לו תפריטים, לוחות זמנים ותוכניות כושר | השבוע הוא סיים את מרתון פריז - רזה יותר, חזק יותר, ומלא תובנות על הגבול שבין אדם למכונה (טכנולוגיה)

ריצה (צילום: Shutterstock)

כשדרֶק וולבנק נרשם למרתון פריז, הוא ידע שהוא זקוק לעזרה. לא מאמן אישי, לא דיאטן - אלא אלגוריתם, מודל AI שיסייע לו. העיתונאי, שחי באזור מפרץ סן פרנסיסקו, בנה לעצמו מאמן כושר וירטואלי באמצעות ChatGPT של OpenAI, והחל מסע שבו שיתף את הבינה המלאכותית בכל פרטי חייו: מצב הכושר הנוכחי, זמני האימונים האפשריים, העדפות תזונתיות, ואפילו רמות האנרגיה היומיות.

במהלך שישה חודשים של ניסויים והתאמות, ChatGPT יצר עבורו תכניות אימון דינמיות ותפריטי תזונה משתנים, תוך התאמה למשוב שהעיתונאי סיפק מדי שבוע. "זה היה כמו לעבוד עם מאמן אישי שתמיד זמין, לא שופט, אבל גם לא תמיד צודק," כתב וולבנק בפוסט שפרסם לפני המרוץ. התוצאה: ירידה של כ-20 פאונד (כ-9 ק"ג) וביצועים משופרים בהרבה מהצפוי.

אינטראקציה אנושית־מלאכותית חדשה

הסיפור של וולבנק מצטרף למגמה הולכת וגדלה של ניסויים בשימוש בבינה מלאכותית לצרכים אישיים. יזמים כמו טיילר סוורץ מחברת Endorphins, שצוטט בכתבה, כבר מפתחים מערכות מאמן-כושר חכמות מבוססות AI, המסוגלות לנתח נתוני גוף בזמן אמת ולהתאים תוכניות בהתאם.

חלק מהפוסט שפורסם (צילום: רשתות חברתיות)

עם זאת, היכולת של מודלים כמו ChatGPT מוגבלת. ניסויים שקיימו עיתונאים ב־Time וב־Outside הראו שהתוכניות שהמודל בונה לרוב מדויקות ומבוססות עקרונות מקצועיים, אך לעיתים מכילות טעויות קריטיות - למשל תכנון ריצות ארוכות קצרות מדי או חוסר התאמה לקצב ההתקדמות האישי.

יום שיא בפריז

במרתון פריז השתתפו השנה כ־60 אלף רצים, שעברו במסלול הקלאסי מהשאנז אליזה ועד פורט ד’אופין, ביום אביב שהיה 'נעים ויבש'. ימאנברהאן קריפה מאיטליה זכה במקצה הגברים עם זמן של 2:05:18 שעות, ואילו שורה דמיס מאתיופיה זכתה במקצה הנשים לאחר שסיימה ב־2:18:35 שעות - שניהם זמנים שוברי שיאים אישיים.

וולבנק סיים את המרוץ כשחיוך על פניו וצ’אט פתוח על המסך, זו הייתה מבחינתו הוכחה פשוטה אך מרגשת: גם בעידן של בינה מלאכותית, ההבדל בין שורה של פקודות לבין הישג אמיתי טמון עדיין במאמץ האנושי, באדם ולא במכונה.

