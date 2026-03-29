רשויות החוק בצרפת חשפו כי סיכלו ניסיון פיגוע במשרדי בנק אוף אמריקה בפריז.

על פי הדיווחים, שוטרים שסיירו ברובע השמיני בעיר בשעות המוקדמות של יום שבת זיהו שני בני אדם המנסים להצית מטען חבלה מאולתר מחוץ למבנה הבנק. השוטרים התערבו ומנעו את פיצוץ המטען, שלדברי שר הפנים הצרפתי לורן נונייז היה בעל פוטנציאל קטלני על אף היותו מאולתר.

​שר הפנים תיאר את רגע הסיכול וציין כי "אדם אחד ניסה להדליק מטען חבלה מאולתר העשוי ממכל המכיל ככל הנראה פחמימנים ומערכת הצתה גולמית, בזמן שאחר צילם".

בעוד אחד החשודים, קטין, נעצר בזירה, החשוד השני הצליח להימלט בתחילה. עם זאת, התובע הצרפתי לענייני טרור הודיע היום כי חלה התפתחות בחקירה ושני חשודים נוספים נעצרו במהלך הלילה.

​משרד התובע מסר בהצהרה לכלי התקשורת כי "שני אנשים נוספים נלקחו למעצר משטרתי אמש כחלק מהחקירה שנפתחה ב-28 במרץ 2026 בנוגע לעבירות שבוצעו נגד בנק אוף אמריקה". מעצרו של הקטין שנתפס בזירה הוארך, והחקירה מתמקדת כעת בסעיפים של ניסיון הרס באמצעות חומרי נפץ וייצור והחזקה של מטעני חבלה. החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה בין היחידה המשפטית של משטרת פריז לסוכנות המודיעין הפנימית של צרפת.

​בצרפת בודקים כעת חשד למעורבות זרה מאחורי ניסיון התקיפה. השר נונייז העלה אפשרות כי גורמים איראניים עומדים מאחורי הפעולה והסביר כי "בסוג זה של סכסוך, ישנם מספר שירותים איראניים שעלולים לבצע פעולות כאלה באמצעות שלוחים. קיים חשד משמעותי, אך על החקירה לקבוע זאת". שגרירות איראן בצרפת סירבה להגיב לדברים הללו.

​החשודים שנעצרו הוגדרו על ידי רשויות הביטחון כעבריינים פליליים הפועלים כמתווכים בשכר, שיטת פעולה המוכרת לגורמי המודיעין בצרפת. הרשויות ציינו כי נמצאו קווי דמיון בין המקרה הנוכחי לבין תקריות נוספות שאירעו לאחרונה בבריטניה, הולנד, בלגיה ונורווגיה, שגם בהן הונחו מטענים מאולתרים בקרבת יעדים המזוהים עם אינטרסים של ארצות הברית.