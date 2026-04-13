ויקיפדיה האנגלית קבעה מדיניות חדשה וחד-משמעית: אין להשתמש בבינה מלאכותית לכתיבה, עריכה או שכתוב של ערכים. ההחלטה, שאושרה בסוף החודש שעבר, קיבלה תמיכה גורפת מקרב העורכים המתנדבים, והיא נולדה בעקבות הצפה של תוכן בעייתי שנוצר בעזרת מערכות כמו ChatGPT ומודלים דומים. לפי המדיניות החדשה, טקסט שמיוצר על ידי מודלים שפתיים גדולים “נוטה להפר באופן שיטתי כמה מעקרונות היסוד של ויקיפדיה”, ולכן נאסר לשלבו במרחב הערכים.

למרות האיסור הרחב, המדיניות החדשה כוללת שתי חריגות מצומצמות: ניתן להיעזר בבינה מלאכותית לצורך תיקונים לשוניים או ניסוחיים בטקסט שנכתב על ידי המשתמש עצמו - כל עוד המערכת אינה מוסיפה מידע חדש – וכן לשם תרגומים ראשוניים מערכים בשפות אחרות. גם כאן נדרשת בקרה אנושית מלאה. עורכים שמתרגמים טקסט באמצעות בינה מלאכותית מחויבים להיות בקיאים בשפת המקור, כדי לזהות טעויות עיבוד או שינויי משמעות שעלולים לסלף את המידע.

ההחלטה התקבלה לאחר חודשים של מאמצים מצד קהילת ויקיפדיה להתמודד עם תופעת ה“זיהום המידע” (AI contamination) - גל של ערכים שנוצרו בעזרת כלים אוטומטיים והכילו שגיאות, הפניות מומצאות וניסוחים לא אנציקלופדיים. עורכים ותיקים הקימו את מיזם “WikiProject AI Cleanup”, שמטרתו לזהות ולמחוק טקסטים שחשודים כממוחשבים. בין הסימנים המעידים על מקורם בבינה מלאכותית נמנים: שימוש במילות קישור כמו “Moreover” או “Breathtaking”, פניות ישירות לקוראים (“מקווה שזה עזר!” "אם אתה מעוניין במידע נוסף..."), ומראי מקום שאינם קיימים או כוללים מזהי מספרים שגויים.

כעת, בזכות המדיניות החדשה, מנהלי ויקיפדיה רשאים למחוק מיידית ערכים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית וללא ביקורת אנושית - בלי צורך להמתין לדיון הציבורי המקובל שנמשך שבעה ימים. הצעת המדיניות הוגשה על ידי עורכת בכירה בשם Chaotic Enby וזכתה ל“תמיכה מוחצת”, כהגדרת הקהילה. לדבריה, מדובר ב“תגובה למגמת 'ההנשטיפיקציה' (enshittification) ולדחיפה האגרסיבית של טכנולוגיות AI מצד חברות רבות בשנים האחרונות”. היא הוסיפה: “התקווה שלי היא שהמהלך הזה יעורר שינוי רחב יותר.”