פשיטה משטרתית על אמזון: חשד להברחת סחורה מסין בהיקף ענק

שוטרים ואנשי רשויות מס בצפון איטליה ערכו חיפושים והחרימו מוצרים במתקני לוגיסטיקה של אמזון בעיר צ'יווידטה אל פיאנו, במחוז ברגמו, כחלק מחקירה על חשד להברחת סחורה מסין.

במהלך הפעולה נמסרו כ־5,000 מוצרים, בהם צעצועים, כיסויי טלפונים ניידים, עטים ומספריים. בנוסף, הוחרם ציוד מחשוב במטה אמזון במילאנו, וזוהה המנהל האחראי על תנועת הסחורה באיטליה.

על פי החשד, אמזון משמשת כמעין "סוס טרויאני" המאפשר לסחורה מסין להגיע לאיטליה מבלי לשלם מסי מכס או מע"מ כנדרש. החקירה הנוכחית נובעת מחקירה קודמת על התחמקות ממסים בסכום של 1.2 מיליארד אירו, שבה נבדקו מנהלים באמזון והיחידה האירופית של החברה בלוקסמבורג.

הפרקליטים במילאנו חושדים שהסחורה מגיעה מהאיחוד האירופי לאיטליה דרך ערוצים לא ידועים, ומופצת דרך פלטפורמת המסחר של אמזון.

החקירה צפויה להתרחב למדינות נוספות באיחוד האירופי, לאחר שהפרקליטים הציגו את היקף הבדיקה בסניף Eurojust בהאג בפני נציגי מדינות כמו גרמניה, צרפת, הולנד, פולין, ספרד, בלגיה, שוודיה ואירלנד. במקביל, חקירה נוספת פתחה במעקב אחר חשבונות אמזון בין השנים 2021–2024 בעקבות חקיקת מע"מ מחמירה באיחוד האירופי.

אמזון מסרה בעבר כי היא מחויבת לציית לכל החוקים המסים הרלוונטיים, וכי עליה להחליט עד דצמבר על הצעת הסדר שהגישה רשות המסים האיטלקית.