תחת משמרתו של ממדאני: האנטישמיות בניו יורק עלתה מדרגה

תקיפה אנטישמית במנהטן באוגוסט האחרון - צילום: Manhattan Shomrim Safety Patrol 10 10 0:00 / 0:21 תקיפה אנטישמית במנהטן באוגוסט האחרון ( צילום: Manhattan Shomrim Safety Patrol )

פשעי השנאה בניו יורק רשמו זינוק משמעותי במהלך שנת 2026, כאשר יותר ממחצית מהמקרים המאומתים הופנו נגד יהודים, כך עולה מנתונים חדשים של משטרת ניו יורק.

לפי הנתונים, במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה של כ־15.8% במספר פשעי השנאה בעיר, מ־367 מקרים בתקופה המקבילה אשתקד ל־425 השנה. מספר פשעי השנאה האנטישמיים עלה בכ־8%, והם היוו יותר ממחצית מכלל פשעי השנאה המאומתים בעיר, אף שהיהודים מהווים כעשירית מאוכלוסיית ניו יורק.

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ( צילום: שאטרסטוק )

הנתונים מגיעים לאחר שורה של תקריות אנטישמיות, בהן דקירת יהודי סמוך לבית כנסת באפר ווסט סייד בחודש יולי. במשרד המשפטים האמריקני הודיעו בעקבות האירועים כי הם חוקרים באופן פעיל פשעים אנטישמיים בעיר. "משרד המשפטים מתייחס לאנטישמיות ברצינות רבה", אמרה עוזרת התובע הכללי הארמיט דילון.

ראש העיר זוהרן ממדאני, שספג ביקורת מצד מנהיגים ופעילים יהודים בשל התבטאויותיו החריפות נגד ישראל, טוען מצדו כי הוא מתייחס בחומרה לאנטישמיות והגדיל משמעותית את התקציבים למאבק בפשעי שנאה.