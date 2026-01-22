אירוע אנטישמי מזעזע התרחש השבוע בלב שכונת בורו פארק החרדית בברוקלין: 57 צלבי קרס רוססו על פני פארק גרייבסנד הממוקם בשדרה ה-18 ורחוב ה-56, פארק בו מבלים חרדים רבים מדי יום. הסמלים הנאציים רוססו על מתקני שעשועים, מגלשות ושבילים ברחבי הפארק.

על פי הנמסר, מדובר בתקרית השנייה מסוגה באותו מקום תוך ימים ספורים בלבד. כתובות נאצה דומות נמצאו באותו פארק ביום שלישי האחרון, מה שמעיד על מגמה מדאיגה של התקפות אנטישמיות חוזרות נגד הקהילה החרדית באזור.

ראשי הקהילה סיירו במקום יחד עם שוטרים של משטרת ניו יורק ומתנדבי ארגון השומרים של בורו פארק. היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק פתחה בחקירה מקיפה בגין האירועים, וגורמים רשמיים הבהירו כי "האחראים יועמדו לדין" והדגישו כי "הצדק צפוי להיעשות במהירות".

ראש העיר זוהראן ממדאני גינה את האירוע ברשת X: "אני נבהל מהוונדליזם האנטישמי הזה בבורו פארק. לאנטישמיות אין מקום בעיר שלנו, ואני עומד כתף אל כתף עם הניו יורקים היהודים שהיו מטרה. הממשל שלי עובד בשיתוף פעולה הדוק עם היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק כמו גם עם מחלקת הפארקים שלנו, והאחראים ייחקרו ויועמדו לדין".

מושלת ניו יורק, קתי הוצ'ול, פרסמה גינוי חריף ברשת X: "מעשה אנטישמי בגן שעשועים לילדים שבו ילדינו צריכים להרגיש בטוחים וליהנות. אין תירוץ. יש אפס סובלנות. הוריתי ליחידה לפשעי שנאה של מדינת ניו יורק להציע סיוע למשטרת ניו יורק בזיהוי האחראים".

הוועד הקהילתי מספר 12 של ברוקלין מסר בעקבות התקרית: "האנשים החולים האלה צריכים לגלות שלמעשים יש השלכות, מקווים שהצדק ייצא לאור במהירות". ארגון הליגה נגד השמצה התייחס לתקרית החמורה: "הורים לעולם לא צריכים לחשוש שילדיהם יתקלו בשנאה נתעבת במגרש משחקים. אנו נגעלים לראות את תצוגת האנטישמיות הזו בבורו פארק, ביתם של עשרות אלפי יהודים ניו יורקים ואלפי ניצולי שואה".

האירוע מצטרף לשורה של תקריות אנטישמיות שהתרחשו בשכונות החרדיות בברוקלין בחודשים האחרונים, ומעורר דאגה עמוקה בקרב הקהילה. כידוע, בשבועות האחרונים נרשמה עלייה במקרי אלימות ואיומים נגד יהודים בערים גדולות בארצות הברית, תופעה המדאיגה את קהילות יהודיות ברחבי העולם.