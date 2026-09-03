בן 91 השלים את כל שביל האפלצ'ים בארה"ב, באורך 3,530 קילומטרים, והשיב לעצמו את השיא כמטייל המבוגר ביותר שעשה זאת. דייל "אפור זקן" סנדרס נפל לדבריו 71 פעמים במהלך המסע, שש מהן נפילות קשות, ואף אושפז לזמן קצר, אך המשיך עד לפסגת הר קטהדין במיין.

שביל האפלצ'ים הוא אחד ממסלולי ההליכה הארוכים והמפורסמים בעולם. הוא משתרע לאורך מזרח ארה"ב, מהר ספרינגר שבג'ורג'יה ועד הר קטהדין שבמיין, ועובר דרך 14 מדינות, יערות ואזורים הרריים. השלמת המסלול כולו נחשבת לאתגר משמעותי גם עבור מטיילים צעירים ומנוסים.

סנדרס, שקבע לראשונה את השיא ב-2017 כשהיה בן 82, סיים את המסע ביום שני ועצר להתפלל ליד השלט המסמן את הפסגה. "הייתי חייב להודות לאלוקים, והייתי חייב להודות לצוות התמיכה שלי ולכל מי שהביא אותי לכאן", אמר.

באחת הנפילות בוורמונט הוא התרסק קדימה בין סלעים ונפצע בידיו וברגליו. "תודה לקל ששום דבר לא נשבר. הייתי חבול, אבל לא ניגבתי את הדם, פשוט המשכתי ללכת", סיפר. בהמשך איבד תחושה בידו השמאלית ופונה לבית חולים מחשש לשבץ, אך התברר כי מדובר בעצב לחוץ.

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סנדרס, ששירת בעבר בצי האמריקני, מחזיק גם בשיאי גיל נוספים, ובהם היותו האדם המבוגר ביותר שחתר לכל אורכו של נהר המיסיסיפי. לדבריו, השיא הפך במהלך הדרך למטרה משנית: "הדבר החשוב ביותר הוא שאנשים מקבלים מוטיבציה ועידוד מהמאמצים שלי".