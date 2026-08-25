מוזיאון הערבים-אמריקנים בדירבורן שבמישיגן, הזוכה למימון ממשלתי, מעורר לאחרונה ביקורת בעקבות תכנים פרו-פלסטיניים המוצגים בו - והאופן שבו הוא מתייחס לישראל ולטבח 7 באוקטובר.

לפי דיווח של רשת פוקס ניוז, חלק מהמוזיאון מוקדש ליצירות המאשימות את ישראל ב"כיבוש" וב"אפרטהייד", פגיעה באזרחים ובמניעת צרכים בסיסיים מפלסטינים. בחנות המוזיאון נמכרים גם מוצרים בעלי מוטיבים פלסטיניים, בהם מגנטים ומחזיקי מפתחות בצורת מפה, כאפיות וספרי צביעה העוסקים ב"מורשת הפלסטינית".

סערה נוספת צפויה סביב אירוע המתוכנן ל-10 בספטמבר, ערב יום השנה ה-25 לפיגועי 11 בספטמבר. המוזיאון צפוי להקרין את הסרט "Seeds for Liberation", שלפי תיאורו המובא בדיווח מציב את טבח חמאס ב-7 באוקטובר כחלק מ"מאבק" פלסטיני הנמשך עשרות שנים.

במקביל נשמעה ביקורת גם על האופן שבו המוזיאון עוסק בפיגועי 11 בספטמבר. באחת התצוגות נכתב כי הקהילה הערבית-אמריקנית "סבלה פעמיים" בעקבות הפיגועים – הן מהמתקפה עצמה והן מהיחס כלפיה לאחר מכן. המוזיאון מקיים לאורך השנים גם אירועים העוסקים באפליה ובצעדי רשויות האכיפה נגד ערבים ומוסלמים בעקבות הפיגועים.

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המוזיאון, שנוסד בשנת 2005, הוא מוסד עצמאי המחזיק בשותפות רשמית עם מכון הסמית'סוניאן וקיבל לאורך השנים מאות אלפי דולרים במענקים ממשלתיים. המוזיאון והסמית'סוניאן לא השיבו לבקשת פוקס ניוז לתגובה.