בוסטון דיינמיקס מכה שוב: רובוט שמציג "בינה אתלטית" פורצת דרך 

סרטון ויראלי חדש חושף את ה-UMV, רובוט אולטרה-נייד שמבצע קפיצות ותמרונים עוצרי נשימה על שני גלגלים בדיוק מדהים | הפיתוח פורץ הדרך מציג רמה חדשה של "בינה אתלטית" שמותירה את הגולשים המומים וקובעת סטנדרטים חדשים בעולם הרובוטיקה (חדשות בעולם)

ה-UMV בפעילות מבצעית
ה-UMV בפעילות מבצעית | צילום: צילום: רשתות חברתיות
ה-UMV בפעילות מבצעית

ה-UMV הוא לא סתם צעצוע בשלט רחוק, אלא פיתוח מחקרי מתקדם של RAI Institute. המכון, שהוקם על ידי מארק רייברט (המייסד של חברת בוסטון דיינמיקס המפורסמת), הציב לעצמו מטרה ללמד מכונות לנוע בזריזות ובדיוק ששמורים בדרך כלל לספורטאים אנושיים.

הרובוט מבוסס על שלדת אופני איזון לילדים העשויה מסיבי פחמן, אליה הוכנס מנוע חשמלי ומערכת זרוע מתכווננת המאפשרת לו לבצע קפיצות "באני הופ" מרשימות ולנחות ביציבות על הגלגל האחורי.

מה שבאמת הופך את ה-UMV למדהים הוא ה"מוח" שלו. הרובוט משתמש בטכנולוגיית למידת חיזוק, שיטת בינה מלאכותית שבה המכונה משפרת את כישוריה דרך אינספור ניסויים וטעויות בסימולציות פיזיקליות מורכבות. בסרטון ששבר את הרשת, נראה ה-UMV מתמרן במשרדים, מתחמק ממכשולים ומבצע פעלולים אקרובטיים שבעבר נחשבו לבלתי אפשריים עבור רובוטים דו-גלגליים.

בעוד שהמטרה המיידית היא מחקרית, הפוטנציאל של הטכנולוגיה הזו הוא אדיר. אופנועים אוטונומיים בעלי יכולות תמרון כאלו יוכלו לשמש בעתיד למשימות חילוץ והצלה בתנאי שטח קשים, לפתרונות תחבורה חכמים ואפילו ליישומים צבאיים. ה-UMV מוכיח שוב שבעזרת AI, הגבול בין תנועה אנושית למכנית הולך ומיטשטש.

