שר הכלכלה של אזרבייג'ן מיכאיל ג'ברוב נפגש עם זאב אלקין, גדעון סער ואלי כהן והציג רצון להרחיב פרויקטים משותפים. סער ציין עלייה חדה בתיירות הישראלית לבאקו (בירת אזרבייג'ן. ח"ב) והביע כוונה לבקר במדינה בקרוב.

השר הגיע בחמישי לישראל במסגרת ביקור עבודה ונפגש עם שרים בכירים בירושלים. הביקור מגיע על רקע מגמת ההתקרבות בין ישראל לבאקו ומדגיש את הרצון של שתי המדינות להרחיב את שיתופי הפעולה הכלכליים והמדיניים. בפגישה הראשונה נפגש ג'ברוב עם השר זאב אלקין, המכהן כשר במשרד האוצר ויו"ר משותף של הוועדה הבין-ממשלתית ישראל–אזרבייג'ן. שני השרים דנו בקידום יוזמות כלכליות ייחודיות ובפיתוח פרויקטים שיכולים לייצר ערך לשתי המדינות.

בהמשך היום נפגש ג'ברוב עם שר החוץ גדעון סער. לפי גורמים המעורים בפרטי הפגישה, השיחות עסקו בפיתוח פרויקטים אסטרטגיים לשנים הקרובות, בחיזוק הקשרים האזוריים ובהרחבת הפוטנציאל הגאו-כלכלי של אזרבייג'ן.

השר סער ציין כי בשנה האחרונה נרשמה עלייה משמעותית בתנועת התיירים מישראל למדינה והבהיר כי משרדו ימשיך לפעול לעידוד התיירות ההדדית. הוא הוסיף כי בכוונתו לבקר בבאקו בקרוב.

ג'ברוב נפגש גם עם שר האנרגיה אלי כהן, ובפגישה דנו הצדדים בשיתופי פעולה נוספים. אזרבייג'ן נחשבת לאחד מספקי הנפט המרכזיים של ישראל, ובשנת 2025 חיזקה את נוכחותה בתחום האנרגיה המקומי כאשר חברת האנרגיה הלאומית SOCAR רכשה עשרה אחוזים ממאגר תמר.

הביקור של ג'ברוב מתקיים בתקופה שבה היחסים בין המדינות מתרחבים בתחומי הכלכלה, האנרגיה והתיירות. הוא נתפס כחלק ממאמץ להעמקת שיתוף הפעולה בין ממשלות ישראל ואזרבייג'ן ולפיתוח פרויקטים חדשים בעלי חשיבות אזורית.

הקשרים בין ישראל לאזרבייג'ן זוכים להתעניינות גם בוושינגטון. בתקופת ממשל טראמפ נרשם עידוד לתהליך שלום בין אזרבייג'ן לארמניה, לאחר שבאקו החזירה לידיה שטחים שנכבשו בעבר.

יצוין, כי כפי שכבר דווח רבות בעבר, היחסים היציבים בין ירושלים לבאקו הוצגו בוושינגטון כסימן חיובי לאמינות השותפות עם אזרבייג'ן.

המשלחת של חברי הפרלמנט עם הרב איסייב בארה"ב ( צילום: מזכירות הקהילה הספרדית בבאקו )

במקביל מבקרת כעת בארצות הברית משלחת של חברי הפרלמנט האזריים, ובה גם הרב הראשי הספרדי של באקו, זמיר איסייב.

הרב איסאייב מציין בפגישותיו עם מחוקקים אמריקנים את החשיבות של היעדר אנטישמיות באזרבייג'ן, מדינה בעלת רוב מוסלמי.

