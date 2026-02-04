במהלך ביקור רשמי בכנסת לרגל ט"ו בשבט, של רבה של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, הוא ערך פגישות ושיגר מסרים מנשיא אזרבייג'ן.

הביקור כלל סדרת פגישות וישיבות עבודה עם חכי״ם בכירים ובהם השר לשעבר יואב בן צור, סגני השרים לשעבר; אורי מקלב ומשה אבוטבול, וחברי הכנסת משה גפני, אבי מעוז, יוסף טייב ויונתן משריקי.

הרב איסייב ציטט את נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, שהדגיש את מחויבותו האישית לביטחון הקהילה היהודית והאינטרסים המשותפים ואמר שתמיכה ביהודים היא חלק מהמסורת של העם האזרבייג'ני.

"הנשיא מבקש להודות לכם על התמיכה. אזרבייג'ן היא בת ברית איתנה שעומדת לצד ישראל והעם היהודי ללא תנאי", אמר הרב לח"כים, "העם האזרבייג'ני מכבד את היהודים מזה דורות וכך זה יישאר".

הרב סקר בהרחבה את תולדות הישוב היהודי באזרבייג׳ן שמנה בשיאו עשות אלפי יהודים ומוסדות התורה בתי הספר ובתי הכנסת כיום.

הדברים הללו לא נאמרו בחלל ריק. והם המשך ישיר לפגישה בפורום הכלכלי בדאבוס בין הנשיא הרצוג לנשיא אלייב.

באותו מפגש דיבר אלייב על הזדמנויות מצוינות להרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוני, ברית שמקבלת משנה תוקף עם חזרת דוקטרינת טראמפ לקדמת הבמה.

בשיחות בכנסת עלה הקשר ליוזמת מועצת השלום האמריקאית, שרואה בבאקו ציר מרכזי לבלימת האיומים מצד טהרן.

הרב איסייב שיתף את הח"כים גם בגיבוי לו זוכה אזרבייג'ן מהנהגת יהדות ארה"ב, שרואה בה מודל למדינה מוסלמית שנלחמת בטרור ובאנטישמיות בנחישות. בצד המעשי, הידידות הזו מוכיחה את עצמה במבחני ביטחון יומיומיים. כזכור וכפי שדווח, הרב איסייב ביקר בוושינגטון בסוף שנת 2025 כחבר במשלחת פרלמנטרית מבאקו.

הרב הזכיר את הסיכול הדרמטי של חוליית הטרור שתכננה לפגוע בשגרירות ישראל בבאקו כהוכחה לכך שהביטחון שם הוא ערך עליון מבחינת הממשל. השקט הביטחוני הזה הוא גם הסיבה ש-69 אלף ישראלים בחרו לנפוש באזרבייג'ן בשנה האחרונה.

לדבריו: "הישראלים מרגישים את הביטחון ברחובות, בזמן שבאירופה ישראלים נדרשים להצניע סממנים מזהים, בבאקו הכיפה והשפה העברית הן חלק טבעי ומכובד מהנוף".

ח"כ יואב בן צור סיכם את הביקור במשכן: "הקשר עם אזרבייג'ן הוא נכס אסטרטגי. בעולם של חוסר יציבות, מצאנו שותפת אמת שמוכיחה יום יום שככה נוהגים אחים, בעמידה איתנה זה לצד זה".