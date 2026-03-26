טרגדיה בבנגלדש: אוטובוס עמוס בנוסעים צלל לנהר הפדמה  

טרגדיה כבדה פקדה היום את אזור ראג'בארי שבבנגלדש, כאשר אוטובוס נוסעים שהיה בדרכו לבירה דאקה צלל לתוך מימיו העמוקים של נהר הפדמה. על פי הדיווחים הראשוניים, האסון התרחש סמוך לשעה 16:00 (זמן מקומי) בטרמינל המעבורות דאולטדיה , בעת שהאוטובוס ניסה לעלות על מעבורת כחלק ממסלול נסיעתו השגרתי. עדי ראייה במקום דיווחו כי האוטובוס איבד שליטה בעקבות התנגשות עם מעבורת שירות שפעלה בטרמינל. כתוצאה מההתנגשות, הרכב הידרדר במהירות מהרציף, התהפך על גבו וצנח למים. המקורות מציינים כי האוטובוס שקע במהירות אדירה – בתוך שניות ספורות בלבד – עד שהגיע לקרקעית הנהר בעומק של כ-9 מטרים מתחת לפני המים.

רגע ההתנגשות ( צילום: רשתות חברתיות )

על פי ההערכות, באוטובוס שהו בין 40 ל-50 נוסעים בזמן התאונה. רבים מהם עלו לרכב בנקודות איסוף שונות לאורך המסלול שהחל בראג'בארי. בעוד שנוסעים בודדים הצליחו בתושייה רבה להיחלץ דרך החלונות ברגעיו האחרונים של האוטובוס מעל פני המים, עשרות אחרים נותרו לכודים בתוך גוף הרכב כשהוא שקע למצולות.

נכון לעדכון האחרון, כוחות ההצלה משו מהמים למעלה מ-20 גופות, אך קיים חשש כבד כי מניין ההרוגים הסופי יהיה גבוה משמעותית. פעולות החיפוש וההצלה נמשכות תחת תנאים קשים, כאשר צוללנים מנסים להגיע אל גוף האוטובוס השקוע כדי לאתר נעדרים נוספים.