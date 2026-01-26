אלמונים חיללו את בית הקברות היהודי בשכונת לס קורטס בברצלונה וגרמו לנזק כבד במקום, כך על פי דיווח בספרד.

על פי דיווחי הקהילה היהודית המקומית מאתמול אחר הצהריים, מספר מצבות נופצו, חלקן נעקרו ממקומן ותיעוד מהזירה מראה הרס רב שנגרם לאתר הקבורה.

בקהילה היהודית בברצלונה הפנו אצבע מאשימה כלפי רשויות המדינה על כך שאינן פועלות נגד הסתה אנטי-יהודית מאז אוקטובר 2023.

"ראינו כיצד בהפגנות, ברשת וברחוב, שיח שנאה נגד יהודים הפך לשגרה. לאחר מכן הופיעו שלטים ברחבי העיר. מאוחר יותר נתלו כרזות על מבני ציבור עם סיסמאות. אחרי זה פורסמה מפה המציינת מטרות יהודיות, כולל בית ספר. וכעת, חילול קברים. זה לא מקרי. זו הסלמה. מסיסמאות לסימון. מסימון לאיומים. ומאיומים למעשה", נמסר בהודעת הקהילה, ציטוטים שהובאו ב-ynet בשפה האנגלית.

משרד החוץ בירושלים הגיב בחריפות לאירוע ותקף את התנהלות הממשלה הספרדית. בהודעת המשרד נאמר: "אנו מגנים את חילול בית הקברות היהודי בברצלונה. המעשה הבזוי הזה הוא תוצאה של קמפיין אנטי-ישראלי של ממשלת סנצ'ז. אנו עומדים לצד הקהילה היהודית בספרד. אין לאפשר נורמליזציה של אנטישמיות ויש לדחותה בתקיפות בכל החברות". דנה ארליך, הממונה על השגרירות בספרד, הוסיפה כי "אנטישמיות, בכל צורה שהיא, אינה יכולה להיות מוסברת או נסבלת בשום נסיבות. המאבק נגד שנאה וחוסר סובלנות הוא באחריות החברה כולה, לא רק של היהודים".

הקונגרס היהודי האירופי הצטרף לגינויים והזהיר מפני המשך ההידרדרות. "אנו מגנים בתוקף את הוונדליזם בקברים יהודיים בבית קברות בברצלונה. מה שאנו רואים אינו מקרה מבודד. זהו חלק מהסלמה רחבה יותר שמתחילה במילים, ממשיכה בהטרדות והפחדות ומסתיימת במעשים כאלה. כאשר שנאה מנורמלת בשיח הציבורי, הצעד לעבר פעולה פיזית הופך קטן יותר. אנו עומדים בסולידריות מלאה עם קהילת ברצלונה וסומכים על כך שהרשויות יפעלו בנחישות לחקור את המעשים הללו ולמנוע הסלמה נוספת", לשון ההודעה.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לראות מצבות עם כיתוב בעברית כשהן מנופצות ומושלכות בביזיון.

המשטרה הקטלאנית והיחידה לפשעי שנאה של משרד התובע בברצלונה פתחו בחקירה מאומצת בעקבות חילול עשרות קברים בבית העלמין היהודי "לס קורטס" בעיר.

האירוע, שנחשף במהלך סוף השבוע האחרון, כולל ניפוץ של למעלה מ-20 מצבות, עקירתן ממקומן ואף פתיחה של חלק מהקברים. הנהלת בתי הקברות בעיר מסרה כי היא משתפת פעולה עם רשויות אכיפת החוק ובוחנת את צילומי האבטחה מהאזור בניסיון לאתר את האחראים.

ראש עיריית ברצלונה, חאומה קולבוני, פרסם הודעת גינוי חריפה בה הדגיש כי "לשנאה אין מקום בברצלונה פלורליסטית ומכבדת". לדבריו, הרשויות פועלות בנחישות לאיתור המבצעים. מועצת העיר הצטרפה לגינוי וכינתה את המעשה פגיעה "בלתי נסבלת" בכבוד הנפטר ובדו-קיום בעיר. במקביל, הנהלת בתי הקברות עומדת בקשר עם הרבנות והקהילה היהודית לקידום עבודות השיקום במקום.