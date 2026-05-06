ישראל וארה"ב נגד בלגיה: מלחמה על ברית מילה

הגשת כתבי אישום נגד מוהלים באנטוורפן עוררה סערה דיפלומטית וביקורת חריפה מצד ישראל וארה"ב. שר החוץ גדעון סער קרא לממשלת בלגיה למצוא פתרון למשבר המאיים על חופש הדת.

​רשויות החוק בבלגיה הגישו כתבי אישום נגד שלושה מוהלים מאנטוורפן, בחשד שביצעו ברית מילה ללא נוכחות של רופא מוסמך. הצעד המשפטי מגיע לאחר חקירה פלילית שכללה פשיטות משטרתיות על בתיהם של השלושה בשנה שעברה, וזאת בטענה להפרת החוק המקומי המחייב נוכחות רפואית בכל הליך כירורגי.

​שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות לפרסום וטען כי "במעשה זה, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות". סער הוסיף כי "זהו אות קלון על בלגיה. ברית המילה היא אבן יסוד של האמונה היהודית".

​לדברי שר החוץ, מדינות רבות בעולם הסדירו מסגרות חוקיות המאפשרות את קיום המצווה, והוא קרא לממשלה בבריסל "לפעול מיידית למציאת פתרון הולם". בבלגיה מדגישים כי החוק מחייב ביצוע הליכים רפואיים על ידי רופאים בלבד, ומאחר שמוהלים רבים אינם מחזיקים בתואר רפואי, נוצר פער משפטי.

​מנגד, שר החוץ הבלגי מקסים פרבו ושר הבריאות פרנק ונדנברוק דחו את הטענות למניעים אנטישמיים. לשיטתם, מדובר בדרישה לציות לחוקי המדינה ולנורמות הבריאותיות, ואין לערב שיקולים פוליטיים בהליכים המשפטיים המתנהלים במדינה.

​הפרשה כבר הובילה למתיחות מול הממשל האמריקני, לאחר ששגריר ארה"ב בבלגיה, ביל ווייט, כינה את החקירה "מגוחכת ואנטישמית". בעקבות דבריו, שפורסמו ברשתות החברתיות, זומן השגריר לשיחת נזיפה במשרד החוץ הבלגי.

​במקביל, כ-60 מנהיגים יהודים פנו לנשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בבקשה לגנות את הפעולות נגד המוהלים בבלגיה. הפונים טענו כי מדובר בפגיעה משמעותית בחופש הדת של הקהילה היהודית במדינה.