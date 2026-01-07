ראש הממשלה האירופאי טען: זו העיר הכי בטוחה ליהודים ביבשת

ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן טען כי קהילות יהודיות בטוחות בבודפשט "יותר מבכל מקום אחר באירופה".

"בבודפשט יש אפס סובלנות לאנטישמיות, שום פשעי שנאה, ללא אלימות מהגרים", התבטא ראש הממשלה, שנחשב לפרו ישראלי מובהק, והוסיף: "כך צריכה להיראות בירה אירופית מודרנית".

בשנים האחרונות חלה עלייה חדה במספר הישראלים בבודפשט, על רקע המציאות העולמית הקשה מאז טבח השבעה באוקטובר. מרכזים קהילתיים הפועלים עבור ישראלים ודוברי עברית מדווחים כי הם מתקשים לעמוד בביקוש ההולך וגדל.

חלק מהישראלים המגיעים הם תיירים, אך רבים חיים בעיר לצורכי עבודה או לימודים. חברות ישראליות ובינלאומיות רבות מפעילות בהונגריה סניפים, מפעלים ומרכזי טכנולוגיה, והשקעות ישראליות משמעותיות במדינה מחזקות את תחושת הביטחון והנוחות של הישראלים המגיעים אליה.

השפעת ההגירה ניכרת גם מחוץ למרכזי הקהילה. בכל פינה ברחובות העיר ניתן לשמוע עברית, ובשכונות היהודיות מצויים סמלים ומדבקות זיכרון לנופלי צה״ל ולנרצחי הטבח בשבעה באוקטובר. בנוסף נפתחו בשנים האחרונות מסעדות כשרות רבות ואיכותיות, המשרתות את הקהילה המקומית ואת המבקרים הישראלים.

לדברי גורמים יהודיים מקומיים, הונגריה הפכה למקום בטוח יחסית ליהודים, בזמן שהאנטישמיות עולה בקצב מדאיג בכל רחבי היבשת.