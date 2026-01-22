מה שהחל כברית פוליטית איתנה ונוצצת, הפך בחודשים האחרונים לזירת קרב יצרית וחסרת רחמים המאיימת לפרק את אחד המעוזים החשובים של השמרנות האמריקאית.
במוקד הסערה עומדת קנדיס אוונס, פרשנית פוליטית דעתנית ובעלת השפעה עצומה, אוונס היא דמות מדיה שמרנית פופולרית מאוד, לטענת המבקרים היא גם סוחרת לא מעט בקונספירציות עולמיות, עם כ-5.7 מיליון מנויים בערוץ היוטיוב שלה, בימים אלו היא יוצאת למלחמה חזיתית נגד הארגון שהיה לה לבית מקצועי – "נקודת מפנה ארצות הברית" (Turning Point USA).
כדי להבין את גודל השבר, יש להכיר את "נקודת מפנה ארצות הברית". מדובר בארגון ללא מטרות רווח, שהוקם במטרה להפיץ ערכים שמרניים, חירות כלכלית וממשל מוגבל בקרב סטודנטים ותלמידי תיכון ברחבי ארצות הברית. תחת הנהגתו של המייסד המנוח, צ'רלי קירק, הפך הארגון לכוח פוליטי אדיר, המארגן כנסים המוניים ומתפעל רשת ענפה של פעילים צעירים.
מנגד ניצבת אוונס, שהייתה בעבר מהפנים המוכרות ביותר של הארגון ובת ברית קרובה של קירק. כיום, היא מנהלת את פעילותה העצמאית דרך פלטפורמות שידור שונות, שם היא מטיחה האשמות קשות במי שהיו בעבר שותפיה לדרך.
הסכסוך הנוכחי אינו מסתכם רק במחלוקת אידיאולוגית, אלא גולש למחוזות אפלים של האשמות פליליות. אוונס טוענת בחודשים האחרונים כי הארגון נושא באחריות למותו של צ'רלי קירק, ואף השתמשה במילים קשות כמו "רצח" כדי לתאר את שאירע.
במרכז התיאוריה המוגזמת שהיא מפיצה ניצבת אלמנתו של המייסד, אריקה קירק. אוונס טענה בתוכניתה כי מקור שלישי אישר לה שאריקה נראתה בסמוך לבסיס צבאי (פורט הואצ'וקה) זמן קצר לפני מותו של בעלה רמז עבה למעורבות של גורמים נסתרים או התנהלות חשודה.
בתגובה להאשמות הללו, הארגון החליט לשבור שתיקה ולנקוט בצעדים משפטיים. אוונס קיבלה לאחרונה מכתב התראה רשמי להפסקת פעילות, הדורש ממנה לחדול מהשמצותיה. הארגון טוען כי דבריה שקריים ופוגעניים, במיוחד לאור העובדה שאוונס חתומה על הסכם סודיות נוקשה הכולל סעיף האוסר עליה להכפיש את שמו של הארגון.
אך אוונס, במקום לסגת, בחרה להחריף את הלהבות. היא קראה בפומבי לתורמים הגדולים של הארגון לבקש את כספם בחזרה ולמשוך את תמיכתם הכלכלית, מהלך שנתפס כניסיון למוטט את התשתית הפיננסית של המוסד.
המתח החמיר עוד יותר כאשר יוטיובר בשם זאק דה גרגוריו טען כי קיבל גם הוא מכתב איום משפטי מהארגון לאחר שהעלה שאלות בנוגע למצבו הכספי של הגוף ולשימוש ברחפנים (כלי טיס בלתי מאוישים) באירוע שנערך ביוטה. הארגון טען כי דה גרגוריו הפיץ מידע מוטעה בנוגע להיתרי הטיסה של אותם רחפנים.
המאבק בין קנדיס אוונס ל"נקודת מפנה" הוא הרבה מעבר לריב אישי. זהו מאבק על הנרטיב של הימין האמריקאי, על הזיכרון של צ'רלי קירק ועל העתיד הכלכלי של אחד הארגונים המשפיעים במדינה. בעוד המכתבים המשפטיים נשלחים והאשמות ממשיכות לזרום, נראה כי השותפות של העבר נקברה סופית תחת הר של חשדות ומשקעים מרים.
