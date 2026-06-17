היתוש שעל הקיר מקשיב לכם: סין חשפה את המרגל הבלתי נראה

אוניברסיטה צבאית בסין חשפה פיתוח מעורר השתאות: רחפן זעיר ששוקל פחות מ-0.3 גרם, המעוצב בצורה ובגודל של יתוש ונועד למשימות ריגול חשאיות.
המכשיר מדהים בזכות יכולתו לחקות את הטבע. כנפיו של הרחפן מנפנפות בקצב מסחרר של 500 פעמים בשנייה, מה שמאפשר לו תנועה כמעט זהה לזו של חרקים אמיתיים, כולל יכולת ריחוף מדויקת באוויר.
בזכות משקלו האפסי, הוא כמעט בלתי נראה לעין האנושית, חומק לחלוטין מגילוי של מערכות מכ"ם, ומסוגל לחדור למקומות שרחפנים סטנדרטיים לא יכולים אפילו לחלום עליהם, כמו חללים פנימיים בתוך מבנים וסביבות עירוניות צפופות.
למרות המראה ה"תמים", "היתוש" הזה הוא מכונת איסוף מידע משוכללת. הוא מצויד בחיישנים מיניאטוריים המאפשרים לו לבצע מעקב סמוי ותצפיות מודיעיניות במקומות רגישים. הוא תוכנן במיוחד עבור משימות צבאיות חשאיות שדורשות שקט מוחלט ודיסקרטיות מקסימלית.
עם זאת, גם לטכנולוגיה העתידנית הזו יש מחיר. בשל גודלו המיקרוסקופי, האתגרים המרכזיים כרגע הם חיי סוללה קצרים מאוד ורגישות גבוהה במיוחד למשבי רוח, שעלולים להסיט אותו ממסלולו. ובכל זאת, מדובר בזינוק טכנולוגי מרשים שמבהיר: בעידן המודרני, האיום הגדול ביותר יכול להיות קטן יותר ממה שהעין מסוגלת לתפוס.
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