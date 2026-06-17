היתוש שעל הקיר מקשיב לכם: סין חשפה את המרגל הבלתי נראה

אוניברסיטה צבאית בסין חשפה פיתוח מעורר השתאות: רחפן זעיר ששוקל פחות מ-0.3 גרם, המעוצב בצורה ובגודל של יתוש ונועד למשימות ריגול חשאיות.

המכשיר מדהים בזכות יכולתו לחקות את הטבע. כנפיו של הרחפן מנפנפות בקצב מסחרר של 500 פעמים בשנייה, מה שמאפשר לו תנועה כמעט זהה לזו של חרקים אמיתיים, כולל יכולת ריחוף מדויקת באוויר.

בזכות משקלו האפסי, הוא כמעט בלתי נראה לעין האנושית, חומק לחלוטין מגילוי של מערכות מכ"ם, ומסוגל לחדור למקומות שרחפנים סטנדרטיים לא יכולים אפילו לחלום עליהם, כמו חללים פנימיים בתוך מבנים וסביבות עירוניות צפופות.