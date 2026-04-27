בפתח משפטו: קול אלן מואשם באופן רשמי בניסיון התנקשות בטראמפ

פינוי הנשיא טראמפ במהלך הירי

בבית המשפט בארצות הברית נפתח דיון בעניינו של קול אלן, שהואשם לראשונה באופן רשמי בניסיון התנקשות בנשיא ארצות הברית בנוסף לעבירות החזקת נשק.

בתיעוד מהאולם נמסר כי הוא הגיע דקות ספורות לפני תחילת הדיון, לבש מדי אסיר כחולים, והושב לצד עורכי דינו כשהוא מלווה בחיילים. כזכור, אלן פתח בירי סמוך לאירוע כתבי הבית הלבן שנערך בסוף השבוע שעבר, ואף ניסה לחדור פנימה לפני שנעצר על ידי המאבטחים. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה מוקדם יותר הערב כי מדובר באירוע חמור במיוחד, והגדירה אותו כניסיון ההתנקשות השלישי בנשיא דונלד טראמפ בשנתיים האחרונות. לדבריה, "אף נשיא אחר בהיסטוריה לא התמודד עם ניסיונות כה חוזרים וחמורים לפגיעה בחייו". היא הוסיפה כי למרות המחלוקות הפוליטיות במדינה, עליהן להישאר במסגרת לא אלימה, ואמרה כי "אנחנו יכולים ואנחנו צריכים לחלוק מחלוקות חריפות במדינה הזו, אבל המחלוקות האלה חייבות להישאר שקטות ולא אלימות".

בהמשך התייחסה לרקע לאירוע ואמרה כי לשיטתה השיח הפוליטי החריף יוצר אווירה שעלולה להוביל לאלימות. "אסור לנו לחיות במדינה שבה פחד מתמיד מאלימות פוליטית הוא חלק מהמציאות", אמרה.

לוויט התייחסה גם לתפקוד השירות החשאי בעקבות האירוע ואמרה כי הנשיא טראמפ ממשיך לתת אמון בגוף האבטחה. לדבריה, "אלה גברים ונשים מצוינים שעושים את עבודתם ומבצעים את תפקידם בכבוד, כפי שכולנו ראינו במוצאי שבת".

בנוסף התייחסה גם לאירוע כינוס העיתונאים שבו התרחש הירי, ואמרה כי הנשיא צפוי להשתתף באירוע אם ייקבע מחדש, וכי ההחלטה לגבי השתתפות סגן הנשיא עדיין נבחנת. היא הוסיפה כי הנשיא ביקש לדחות את האירוע ולקיימו בתוך שלושים יום.