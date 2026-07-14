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עורר סערה: שופט יצא להגנת חוטף שהשתלט על מטוס בסכין 

עבריין קובני שחטף מטוס ב-2003 ושהה בכלא במשך 20 שנה שוחרר ממעצר ICE | משרד ביטחון המולדת מתח ביקורת על החלטת השופט לשחררו למרות עברו הפלילי (בעולם)

מימין מייקל מוראלס, משמאל המטוס הקובני החטוף (צילום: משרד הבטחון האמריקאי, שאטרסטוק)

עבריין קובני שחטף מטוס בטיסה מקובה לפלורידה בשנת 2003 והיה 20 שנה במאסר שוחרר ב, לאחר ששופט פדרלי הורה על שחרורו.

מייקל גררה מוראלס נעצר על ידי רשויות ההגירה בדצמבר 2025 בזמן שהמתין לגירוש, אך השופט ג'ון סטיל הורה ב־8 ביולי לשחררו בטענה ששהה זמן רב מדי במעצר.

משרד ביטחון המולדת האמריקני תקף את ההחלטה ואמר: "השופט הזה אילץ את ICE לשחרר מהגר בלתי חוקי בעל עבר פלילי, שהורשע ונגזרו עליו 22 שנות מאסר בגין חטיפת מטוס".

ב־19 במרץ 2003 עלה מוראלס יחד עם חמישה קובנים נוספים על מטוס נוסעים בקובה. במהלך הטיסה הם השתלטו עליו באמצעות סכינים ואילצו את הטייס לנחות בקי ווסט שבפלורידה.

מוראלס הורשע בעבירות של פיראטיות אווירית וקנוניה להפרעה לצוות טיסה ונשלח לכלא. כעת הוא נמצא תחת פיקוח הרשויות, כאשר ICE מנסה להשלים את הליך גירושו.

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