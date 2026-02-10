שריפה גדולה במיוחד וחריגה פרצה אמש (שני) בבניין מגורים בשכונת אלמורסט שבקווינס ניו‑יורק, וגרמה למות אישה אחת ולפציעתם של שמונה נוספים - כולל שני כבאים.

האש, שהוגדרה בידי שירותי הכיבוי בארצות הברית ברמה 4 הגבוהה ביותר, החלה לפי הדיווחים בסביבות השעה 18:44 בערב, בבית בשכונה.

השריפה השתוללה במהירות תוך שיוצרת להבות גבוהות וענני עשן סמיכים שמילאו את הבניין כולו.

עדי ראייה סיפרו לניו יורק פוסט על שכנים בורחים בפאניקה וריח העשן שהגיע עוד לפני שהלהבות התפשטו, כאשר חלק מהדיירים ניצלו על ידי לוחמי האש שהגיעו במהירות ובכוחות גדולים.

בין הפצועים נמצא צעיר בן 22 שהובהל לבית החולים במצב קשה ונאבק על חייו, חמישה אזרחים נוספים נפגעו במצב קל או בינוני, ושני כבאים ספגו פגיעות קלות אך מצבם יציב. אישה בת 34 איבדה את חייה במקום.

"הכל בער כל כך מהר. זה היה נורא," תיאר אחד השכנשים, שצוטט ברשת CBS, את המראות הקשים מהשריפה. "הלהבות פשוט יצאו החוצה. ידעתי שזה רע, ממש רע. אחת המכוניות בערה ממש מול הבית".

נכון לעכשיו סיבת השריפה טרם נקבעה רשמית, והאירוע נמצא תחת חקירה מקיפה של כוחות כיבוי והמשטרה המקומית כדי לברר את מקור האש ולמנוע סיכונים נוספים לתושבים.