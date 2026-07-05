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250 שנה אחרי: נחשפה תגלית נדירה מספינה אמריקאית שבויה

עותק נדיר של הכרזת העצמאות האמריקנית משנת 1776 התגלה בארכיון הבריטי | אחד מ-11 עותקים ידועים של "הדפסת אקסטר" נמצא במקרה (בעולם)

קרב ספינות, תמונת אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בצל חגיגות 250 שנה ל: עותק נדיר של הכרזת העצמאות האמריקנית משנת 1776 התגלה במקרה בארכיון הלאומי של בריטניה, כמעט 250 שנה לאחר שנשמר בין מסמכיו של קצין בצי המלכותי הבריטי.

את המסמך גילה המתנדב מייקל סקאר, שמקטלג מסמכים בארכיון זה 11 שנים. במהלך עיון במכתבים של קפטן בריטי נתקל במסמך מקופל שעליו הופיעה המילה "Declaration" (הכרזה). לאחר שפתח אותו הבין כי מדובר בעותק מוקדם של הכרזת העצמאות של ארצות הברית.

מומחי הארכיון קבעו כי מדובר באחד מ-11 העותקים הידועים של מה שמכונה "הדפסת אקסטר" – מהדורה שהודפסה בניו המפשייר בין 16 ל־19 ביולי 1776, ימים ספורים לאחר אישור הכרזת העצמאות, במטרה להפיץ את בשורת העצמאות ברחבי המושבות. זהו העותק היחיד מסוגו שנמצא מחוץ לארצות הברית.

לפי החוקרים, המסמך נתפס לאחר שספינת המלחמה הבריטית HMS Raisonnable לכדה בשנת 1776 את הספינה האמריקנית Dalton, שפעלה מטעם הקונגרס הקונטיננטלי (הרשות המחוקקת של שלוש עשרה המושבות האמריקניות לשעבר).

ההערכה היא שהכרזת העצמאות הוקראה לאנשי הצוות כדי להבהיר להם את מטרת המאבק נגד בריטניה, ולאחר לכידת הספינה נשמרה בין המסמכים הבריטיים עד שהתגלתה כעת.

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