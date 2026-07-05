איזה הכי אהבתם? הסרטונים המרהיבים לרגל 250 שנה לעצמאות ארה"ב

ארה"ב מתרגשתאיזה הכי אהבתם? הסרטונים המרהיבים לרגל 250 שנה לעצמאות ארה"במשרד ההגנה, משטרת ניו יורק, המארינס ואפילו הבית הלבן, היו בין הגופים הרבים שפרסמו סרטונים מושקעים במיוחד לרגל מלאות 250 שנה לעצמאות ארה"ב של אמריקה | כך זה נראה (מעניין) יגישראל גראדווהלכיכר השבת | 16:5840 דקות, שמאלנים "סרטן" - והדגל הראשון אי פעם | נאום טראמפ לרגל 250 לאמריקהכיכר השבת|16:40שניות של מתח: הרגע שבו כלב הגישוש חשף את הסוד המלוכלךדני שפיץ|14:30הבית הלבן: - צילום: הבית הלבן| צילום: צילום: הבית הלבן10100:00/0:45משרד המלחמה בראשות פיט הגסת' - צילום: משרד המלחמה האמריקני| צילום: צילום: משרד המלחמה האמריקני10100:00/1:12המארינס של צבא ארה"ב - צילום: US MARINS| צילום: צילום: US MARINS10100:00/0:39משטרת ניו יורק - צילום: משטרת ניו יורק| צילום: צילום: משטרת ניו יורק10100:00/0:30הבית הלבןמארינסמשרד ההגנה250 שנה לעצמאות ארה"בהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:גדול יותר מהפנטגון: מצרים חשפה מתחם צבאי ענק בלב המדבר | צפוכיכר השבת|13:35המבקר המיליארד: ילד בן 8 זכה להפתעה לא צפויה בדיסנילנדאריה רוזן|13:09במשקל טון: פיל הים המשעשע שמשבש את החיים באוסטרליה | צפואריה רוזן|10:45 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:נחת אל תוך המוות: המארב הקטלני לטייס האמריקאי בלב הג'ונגל דני שפיץ|10:24מצב תקיפה: רובוט דמוי-אדם "מפוצץ במכות" את מפעיליודני שפיץ|09:51השחקן הגדול בעולם עבר בידוק ביטחוני בארה"ב - וזה מה שנמצא במזוודה דני שפיץ|09:20
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