ארה"ב מתרגשת איזה הכי אהבתם? הסרטונים המרהיבים לרגל 250 שנה לעצמאות ארה"ב משרד ההגנה, משטרת ניו יורק, המארינס ואפילו הבית הלבן, היו בין הגופים הרבים שפרסמו סרטונים מושקעים במיוחד לרגל מלאות 250 שנה לעצמאות ארה"ב של אמריקה | כך זה נראה (מעניין)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 16:58