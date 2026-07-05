כיכר השבת
ארה"ב מתרגשת

איזה הכי אהבתם? הסרטונים המרהיבים לרגל 250 שנה לעצמאות ארה"ב

משרד ההגנה, משטרת ניו יורק, המארינס ואפילו הבית הלבן, היו בין הגופים הרבים שפרסמו סרטונים מושקעים במיוחד לרגל מלאות 250 שנה לעצמאות ארה"ב של אמריקה | כך זה נראה (מעניין) 

הבית הלבן:

| צילום: צילום: הבית הלבן

משרד המלחמה בראשות פיט הגסת'

| צילום: צילום: משרד המלחמה האמריקני

המארינס של צבא ארה"ב

| צילום: צילום: US MARINS

משטרת ניו יורק

| צילום: צילום: משטרת ניו יורק
הבית הלבןמארינסמשרד ההגנה250 שנה לעצמאות ארה"ב

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