כיכר השבת
"סיום העמימות"

30 דמוקרטים דורשים מרוביו: "הכריזו שלישראל יש נשק גרעיני"

30 מחוקקים דמוקרטים שלחו מכתב למזכיר המדינה בדרישה להכריז פומבית על ארסנל הגרעיני הישראלי • טענו כי העימות עם איראן מחייב סיום העמימות  (בעולם)

אורניום, אילוסטרציה (שאטרסטוק)

30 חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית שלחו מכתב למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בדרישה שיכריז באופן פומבי כי ישראל מחזיקה בנשק גרעיני.

המחוקקים הדמוקרטים טענו במכתבם כי ארצות הברית חייבת לסיים עשרות שנים של עמימות בנושא הגרעין הישראלי. לדבריהם, "לא ייתכן ש משתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו במערכה צבאית שנועדה למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני, מבלי להכיר בארסנל של בעלת הברית".

הדרישה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ממשל טראמפ מנהל מערכה דיפלומטית וצבאית נגד התוכנית הגרעינית האיראנית. כידוע, ישראל מקפידה על מדיניות של "עמימות גרעינית" מאז שנות ה-60, ומעולם לא אישרה ולא הכחישה באופן רשמי את החזקת נשק גרעיני.

מזכיר המדינה מרקו רוביו, שמכהן גם כממלא מקום יועץ הביטחון הלאומי, טרם הגיב לדרישה. רוביו נחשב לאחד מהתומכים הנאמנים ביותר של ישראל בממשל האמריקני, והוא מנהל בימים אלה מערכה דיפלומטית נרחבת בנושא איראן ומצר הורמוז.

מרקו רוביו

מדיניות העמימות הגרעינית של ישראל נחשבת לאחד מעמודי התווך של האסטרטגיה הביטחונית הישראלית. המדיניות, שהונחה על ידי שמעון פרס בשנות ה-60, מאפשרת לישראל להרתיע את אויביה מבלי להיכנס לתהליכי פיקוח בינלאומיים או להסלמה גרעינית באזור.

יצוין כי בעבר ניסו גורמים שונים בארצות הברית ללחוץ על ישראל לחשוף את יכולותיה הגרעיניות, אך ממשלות ישראל השונות עמדו בתוקף על שמירת מדיניות העמימות. כעת, עם העימות המתגבר מול איראן, חוזרת הסוגיה לכותרות.

דונלד טראמפסיןהבית הלבןגרעיןמרקו רוביוהגרעין הישראלי

