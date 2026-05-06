30 דמוקרטים דורשים מרוביו: "הכריזו שלישראל יש נשק גרעיני"

30 חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית שלחו מכתב למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בדרישה שיכריז באופן פומבי כי ישראל מחזיקה בנשק גרעיני.

המחוקקים הדמוקרטים טענו במכתבם כי ארצות הברית חייבת לסיים עשרות שנים של עמימות בנושא הגרעין הישראלי. לדבריהם, "לא ייתכן שהנשיא טראמפ משתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו במערכה צבאית שנועדה למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני, מבלי להכיר בארסנל של בעלת הברית".

הדרישה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ממשל טראמפ מנהל מערכה דיפלומטית וצבאית נגד התוכנית הגרעינית האיראנית. כידוע, ישראל מקפידה על מדיניות של "עמימות גרעינית" מאז שנות ה-60, ומעולם לא אישרה ולא הכחישה באופן רשמי את החזקת נשק גרעיני.

מזכיר המדינה מרקו רוביו, שמכהן גם כממלא מקום יועץ הביטחון הלאומי, טרם הגיב לדרישה. רוביו נחשב לאחד מהתומכים הנאמנים ביותר של ישראל בממשל האמריקני, והוא מנהל בימים אלה מערכה דיפלומטית נרחבת בנושא איראן ומצר הורמוז.