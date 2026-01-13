בשדות הקרב של מזרח אירופה, שבהם הטכנולוגיה הצבאית מתקדמת בקצב מסחרר, מתברר לעיתים שהפתרון היצירתי ביותר נמצא דווקא בציוד דייג מסורתי.

חטיבת פודילסק הניידת האווירית ה-46 של אוקראינה חשפה לאחרונה תיעוד יוצא דופן של שיטת יירוט חדשנית: שימוש בחכות דייג משופרות המותקנות על גבי רחפנים כדי להפיל את כלי הטיס של האויב מהשמיים.

התיעוד הדרמטי מציג רחפן Mavic מסחרי אליו חוברה חכה עם חוט ארוך ומשקולת בקצהו, שנועדה לשמור על מתח החוט במהלך הטיסה. המפעילים האוקראינים מתמרנים את הרחפן מעל המטרה הרוסית ומשלשלים את החוט ישירות אל תוך המדחפים של רחפן האויב; ברגע שהחוט מסתבך ברוטורים, המטרה מאבדת שליטה באופן מיידי וצונחת אל הקרקע.

בעבר השתמשו המפעילים במוטות קשיחים כדי לפגוע פיזית במדחפי האויב, פעולה מסוכנת שלעיתים קרובות הובילה להרס של שני הרחפנים בעת ההתנגשות. לעומת זאת, השימוש בחכה ובחוט גמיש מציע אלטרנטיבה בטוחה וכלכלית בהרבה.

החוט אינו מפעיל כוח מכני ישיר על הרחפן האוקראיני, והוא יכול להחליק מנקודת החיבור לאחר שהמטרה הופלה, מה שמאפשר לרחפן המיירט להישאר באוויר ולחזור לבסיסו לשימוש חוזר. בכך, האוקראינים מצליחים להימנע מעומס מוגזם על הכלי המיירט ומונעים ממנו להיגרר מטה יחד עם המטרה שהופלה.

ההיבט הכלכלי של השיטה משנה את חוקי המשחק בשמי אוקראינה. בעוד שרחפן יירוט כזה עולה בין 3,000 ל-5,000 דולר, הוא מצליח לנטרל איומים יקרים בהרבה, כמו רחפני "שאהד" שעלותם עולה על 100,000 דולר.

השימוש ברחפנים אלו מאפשר לצבא אוקראינה לשמר את מלאי טילי הקרקע-אוויר היקרים והנדירים שלו למטרות כבדות יותר, תוך הגדלת צפיפות ההגנה מבלי להעמיס על מערכות ההגנה האווירית המסורתיות. כיום, המאמץ האוקראיני הגיע לשיא, כאשר לפי שר ההגנה דניס שמיחל, יחידות החזית מקבלות יותר מ-1,500 רחפנים נגד-שאהד מדי יום.