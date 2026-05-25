התפרצות האבולה בקונגו: יותר מ-900 מקרים חשודים ו-101 מאומתים

מדידת חום באפריקה למקומיים החשודים בהידבקות

ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גברייסוס, עדכן הלילה (בין ראשון לשני) כי במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו זוהו עד כה יותר מ-900 מקרים החשודים כהדבקה בנגיף האבולה הקטלני.

על פי הנתונים שפורסמו, מתוך כלל המקרים החשודים, 101 חולים אובחנו באופן מאומת במעבדה כנשאי הנגיף. ההתפרצות הנוכחית, שהוכרזה כמצב חירום בריאותי בינלאומי, נגרמת מזן בונדיבוגיו של נגיף האבולה - זן נדיר שלגביו אין כיום חיסון מאושר או טיפול ייעודי, בניגוד לזנים אחרים של המחלה. מוקד ההתפרצות זוהה באזור הבריאות מונגבוואלו שבמחוז איטורי, ומשם התפשט הנגיף למחוזות נוספים במזרח המדינה.

עמדת חיטוי מפני הנגיף באפריקה

לפי הערכות רשויות הבריאות המקומיות, מספר ההרוגים מההתפרצות עלה לפחות ל-131 בני אדם, כאשר רק ביממה אחת דווח על 26 מקרי מוות חשודים נוספים. המרכז האפריקאי לבקרת מחלות ומניעתן הזהיר כי עשר מדינות באפריקה ניצבות בפני סיכון ממשי להתפשטות הנגיף, בהן אנגולה, בורונדי, קניה, רואנדה וטנזניה.

באוגנדה השכנה אושרו חמישה מקרי הדבקה בתחומה, בהם נהג שהסיע חולה מקונגו, עובד מערכת בריאות שנחשף במהלך טיפול, ואישה שחצתה את הגבול עם תסמינים קלים והמשיכה לבירה קמפלה. התפשטות הנגיף לעיר מאוכלסת מעוררת חשש רב בקרב גורמי הבריאות הבינלאומיים.

גורמים רשמיים מזהירים כי היקף ההתפרצות בפועל עשוי להיות גדול בהרבה מהמספרים הידועים. זיהוי החולים מתעכב בשל יכולת אבחון מוגבלת המאפשרת לבצע שישה מבחנים בלבד בשעה במעבדות, וכן בשל אלימות נרחבת של קבוצות חמושות באזור המקשה על פעילות צוותי הבריאות.

ארגון הבריאות העולמי קרא למדינות להגביר בדיקות ומעקב בגבולות, אך לא המליץ בשלב זה על סגירת גבולות או הגבלות נסיעה. עם זאת, הארגון מדגיש כי תנועת אוכלוסין חוצת גבולות והיעדר תשתיות רפואיות מספקות מגבירים את החשש מהתפשטות אזורית רחבה של המחלה הקטלנית.

נגיף האבולה מתפשט באמצעות מגע ישיר עם נוזלי גוף של חולים, ועלול לגרום לחום גבוה, הקאות, שלשולים ודימומים פנימיים. צוותי הרפואה המטפלים בחולים נמצאים בסיכון מיוחד להדבקה, כפי שהוכח במקרה של עובד הבריאות שנדבק באוגנדה.

אילוסטרציה

מומחים מעריכים כי יידרשו לפחות חודשיים עד שניתן יהיה לשקול שימוש מוגבל בחיסון הקיים לזן הזאירי של אבולה, אך גם אז יעילותו אינה מובטחת. בינתיים, המאמצים מתמקדים בבידוד חולים, מעקב אחר מגעים וחיזוק תשתיות הבריאות באזורים המושפעים.