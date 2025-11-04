כיכר השבת
ישראל עוקבת: עסקת מטוסי הקרב למצרים נתקעה - מה קורה עכשיו?

מצרים עושה מאמץ אדיר להתחמש ולבסס את יכולותיה האוויריות באמצעות רכישת מטוסי קרב חדישים ומודרנים כמו F 15 | מול העיכובים במו"מ מול ארה"ב המדינה הערבית מדרום לישראל בוחנת חלופות סיניות (בעולם)

תרגיל משותף של חיל האוויר הישראלי והאמריקאי (צילום: אתר צה"ל)

הדיונים בין ממשלת מצרים לממשל בנוגע למכירת מטוסי קרב מדגם F-15 נכנסו בחודשים האחרונים למוקד תשומת לב מחודשת, לאחר תקופה של דחיות ואי-ודאות. למרות הצהרות על הכוונה להעביר את המטוסים, טרם נחתם הסכם רשמי ואין לוח זמנים ברור למשלוח המטוסים.

לפי גורמים המעורים בפרטים, השיחות נמשכות, אך קיימת דאגה הן בקרב גורמים רשמיים בארה"ב והן בישראל לגבי שמירת היתרון הצבאי האיכותי של ישראל. בנוסף, חלק מהמחוקקים בארצות הברית מביעים התנגדות עקב סוגיות זכויות אדם במצרים, מה שמעכב את האישור הסופי לעסקה.

לפני מספר שנים, גנרל פרנק מקנזי, אז ראש פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM), תיאר את התהליך כ"מאמץ ארוך ומורכב".

עם זאת, עד כה לא התקבלה הודעה רשמית מהממשל האמריקאי או מהקונגרס שמחייבת פעולה מיידית.

בינתיים, מצרים בוחנת חלופות אחרות לרכישת מטוסים, לרבות מטוסים סיניים מתקדמים כדוגמת J-10C ו-J-35A, במטרה להבטיח כוח אווירי חזק ולמזער את המורכבויות שבעסקאות עם המערב.

ברקע לכך, ארצות הברית כבר אישרה עסקת הגנה אווירית נוספת עם מצרים, הכוללת מערכות NASAMS בהיקף של כ-4.7 מיליארד דולר.

המשא ומתן סביב עסקת ה-F-15 ממחיש את המורכבות של שימור איזונים צבאיים באזור המזרח התיכון, הצורך לשדרג את הציוד האווירי, והשאיפה של מצרים להבטיח עליונות טכנולוגית תוך שמירה על גמישות מול ספקי נשק שונים.

