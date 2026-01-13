מבצר צף בלב ים: מצרים במו"מ לרכש פריגטות מתקדמות מספרד

שינויים אסטרטגיים במאזן הכוחות הימי במזרח התיכון: מצרים מנהלת בימים אלו משא ומתן רשמי ומתקדם עם ממשלת ספרד לרכישת צי פריגטות מתקדמות מהדור החדש, כך עולה מדיווחים ביטחוניים שנחשפו באתר WORLD DEFENSE NEWS. העסקה, שנרקמת מול מספנות 'נבאנטיה' (NAVANTIA) הספרדיות, נועדה להזניק את יכולות התקיפה וההגנה של הצי המצרי לגבהים חדשים...

על פי הדיווח, המגעים שהחלו כבר בשנת 2025 הבשילו לכדי דיונים מקצועיים על רכש "קבוצת פריגטות" מדגם F-110. בקהיר לא מסתפקים ברכש "מדף" ודורשים כחלק מההסכם שילוב של התעשייה המקומית, הכולל העברת טכנולוגיות רגישות למספנות באלכסנדריה וייצור חלקי על אדמת מצרים. מדובר במהלך שנועד לבסס את עצמאותה הביטחונית של מצרים ולצמצם את תלותה בספקים חיצוניים בשעת חירום.

מכונת מלחמה רב-משימתית הפריגטה מסוג F-110 נחשבת כיום לחוד החנית של התעשייה הימית הספרדית. מדובר בכלי שיט במשקל של כ-6,100 טונות המצויד במערכות נשק וחישה מהמתקדמות בעולם. ייעודה המרכזי הוא לוחמה נגד צוללות, אך היא מסוגלת להתמודד בו-זמנית עם איומים אוויריים וספינות שטח של האויב.

נתוניה הטכניים של הפריגטה מעוררים עניין רב בקרב מומחים צבאיים: עם אורך של 145 מטרים ומהירות מרבית של 35 קשר, היא מצוידת במערכת הנעה משולבת (דיזל, גז וחשמל). אולם הנתון המרשים ביותר הוא יכולת השהייה בלב ים: הפריגטה מסוגלת להפליג ברציפות במשך כ-240 ימים ללא צורך בעגינה, מה שמעניק לצי המצרי זרוע ארוכה וגמישות מבצעית חסרת תקדים במרחבי הים התיכון וים סוף.

שומרת הסף של תעלת סואץ הצי המצרי מחזיק כיום בכ-150 כלי שיט והוא נחשב לחזק ביותר בעולם הערבי ובאפריקה. עבור מצרים, חיזוק הצי אינו רק עניין של יוקרה, אלא צורך אסטרטגי ראשון במעלה לשמירה על נתיב השיט הקריטי בתעלת סואץ.

בעוד שבמדריד רואים בעסקה הזדמנות פז להרחבת דריסת הרגל של התעשייה הספרדית בשוק המזרח-תיכוני, במדינות האזור עוקבים אחר ההתפתחויות. הצטרפותן של פריגטות ה-F-110 לצי המצרי עשויה להפוך אותו לאחד הציים המודרניים והקטלניים ביותר באגן הים התיכון, תוך שילוב יכולות טכנולוגיות שטרם נראו באזורנו.