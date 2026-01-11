בעוד עולם התעופה האזרחי עדיין מתלבט לגבי המעבר לחשמל, התעשיות הביטחוניות כבר דוהרות קדימה. חברת הסטארט-אפ Electra מסמנת יעד אסטרטגי דרמטי: כיבוש הלוגיסטיקה של צבא ארצות הברית. כפי שדווח לראשונה בכתב העת היוקרתי Breaking Defense, החברה הקימה יחידת עילית ייעודית שתפקידה להפוך את המטוס החשמלי החדש שלה, ה-EL9, לכלי המבצעי המבוקש ביותר בקרב כוחות המשימה המיוחדים.

המטוס ש"מדלג" מעל המכשולים

הבשורה הגדולה של ה-EL9 טמונה ביכולת ה-eSTOL (המראה ונחיתה קצרה במיוחד). בניגוד למטוסים מסורתיים הזקוקים למסלולי בטון ארוכים, הכלי של אלקטרה תוכנן "לדלג" בין נקודות קצה מבודדות בלב אזורי לחימה או בשטחים ללא תשתית. עבור הפנטגון, מדובר בפתרון מושלם להעברת כוחות, הטסת מפקדים בכירים או שינוע מטענים דחופים במשקל של עד 1,500 ק"ג, כל זאת מבלי לחשוף את המיקום בשדות תעופה מוכרים.

שמונה מנועים וחתימה שקטה

המפרט הטכני של ה-EL9 נשמע כמו מדע בדיוני שהופך למציאות: שמונה מדחפים חשמליים המפוזרים לאורך הכנף מעניקים לו יציבות וכושר תמרון יוצא דופן. המטוס נשען על מערכת הנעה היברידית המייצרת 600 קילוואט, מה שמאפשר לו להגיע למהירות של 175 קשר ולטווח גבהים מבצעי.

מעבר לחיסכון בדלק, היתרון הקריטי ביותר בשדה הקרב הוא השקט. המנועים החשמליים מפחיתים משמעותית את החתימה האקוסטית של המטוס, מה שהופך אותו לכלי אידיאלי למשימות הדורשות פרופיל נמוך וחמיקה מגילוי.

הפנטגון כבר בפנים

מנכ"ל החברה, מרק אלן, אישר בראיון ל-Breaking Defense כי אב-טיפוס ראשון צפוי להיחשף כבר בשנה הקרובה. חיל האוויר האמריקני, שכבר השקיע בפרויקט בעבר, רואה בטכנולוגיה הזו "מכפל כוח" שישנה את פני הלוגיסטיקה המוטסת.

לפי הערכות החברה, אם הכל יתנהל כשורה, טיסת הבכורה הרשמית תתקיים בשנת 2029 – המועד שבו השמיים מעל זירות הלחימה עשויים להפוך לחשמליים, שקטים וקטלניים הרבה יותר.