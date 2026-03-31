אוח השלג ( צילום: Shutterstock )

בפסגת האו״ם לשימור בעלי חיים נודדים (CMS) שננעלה בסוף השבוע בעיר קמפו גרנדה, ברזיל, אושרה הוספתם של 40 מינים חדשים לרשימת ההגנה הבינלאומית - ההרחבה הגדולה ביותר בתולדות האמנה. בין המינים הבולטים שנוספו: אוח השלג, שמספר פרטיו בעולם ירד בשליש בתוך שלושה עשורים, הכריש פטישן פגום-חרטום, צבוע המפוספס והלוטרה הענקית החיה בנהרות דרום אמריקה.

החלטות הפסגה התקבלו בהסכמת 132 מדינות והאיחוד האירופי, בתום שבוע דיונים תחת הסיסמה "מחברים את הטבע כדי לקיים חיים". מתוך 42 מינים שהוצעו להוספה, 40 זכו לאישור - הישג חסר תקדים בהיסטוריה של ה‑CMS. על פי האמנה, המדינות החברות מחויבות כעת להגן על המינים החדשים והמגוון הביולוגי, לשקם ולשמר את בתי הגידול, להסיר חסמים לאורך מסלולי הנדידה, ולשתף פעולה עם מדינות אחרות כדי להבטיח רציפות אקולוגית בין גבולות. שרת הסביבה והאקלים של ברזיל, מרינה סילבה, הדגישה את הצורך בפעולה משולבת: "המינים אינם מכירים בגבולות - הם נעים במרחב ובזרימה. ללא שיתופי פעולה בינלאומיים ומחויבות משותפת, קשה להגן על מערכות החיים הללו," אמרה סילבה.

הכריש פטישן פגום-חרטום ( צילום: N.E.Youness )

משבר גלובלי במצב בעלי החיים הנודדים

הישגי הפסגה התקבלו על רקע נתונים מדאיגים. דו״ח מצב ביניים של תוכנית הסביבה של האו״ם קבע כי כמעט מחצית מהמינים הנמצאים כבר ברשימות ההגנה מצויים במגמת ירידה, ו‑24% מהם מוגדרים בסכנת הכחדה. דו״ח נוסף, שפורסם עם פתיחת הוועידה, התריע על קריסה דרמטית באוכלוסיות דגי הנהרות הנודדים - אחת התופעות המטרידות ביותר במערכות המים המתוקים ברחבי העולם - כתוצאה מהרס בתי גידול, דיג יתר וזיהום.

במהלך הוועידה הושקה גם יוזמה גלובלית חדשה לניהול ציד ולכידה של מינים נודדים, שנועדה לעזור לממשלות להבטיח שכל פעילות מסוג זה תתבצע באופן חוקי ובת קיימא. תוצאות הפסגה בברזיל משתלבות במסגרת רחבה יותר לקראת כינוס COP17 למגוון הביולוגי, שייערך באוקטובר הקרוב, שבו ייבחן קצב ההתקדמות ביישום היעדים שנקבעו בהסכם קונמינג‑מונטריאול לשיקום המערכות האקולוגיות העולמיות.