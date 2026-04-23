חזית מול תימן: טראמפ מתקרב ל"קוריאה הצפונית" של אפריקה

תושבים באריתראה, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

לפי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל', ממשל טראמפ בוחן אפשרות לחדש את היחסים הדיפלומטיים עם אריתראה ולשקול הסרה חלקית של סנקציות שהוטלו עליה - לטובת אינטרסים כלכליים.

אריתראה מכונה "קוריאה הצפונית של אפריקה" בשל אופייה הסגור ושלטונה האוטוריטרי. בין השאר, השמעת ביקורת נגד המשטר המקומי עלולה להסתיים במאסר ללא משפט. ארה"ב הטילה בעבר סנקציות על צבא אריתריאה וגורמים רשמיים בשל מעורבותם במלחמת תיגראי באתיופיה. בדיווח של ה'ג'ורנל' נכתב כי המהלך לקרב שוב בין המדינות נובע בעיקר מהחשיבות האסטרטגית של אריתריאה, בשל קו החוף הארוך שלה בים סוף מול תימן - אזור שהפך משמעותי יותר לוושינגטון על רקע המתיחות הגוברת סביב נתיבי שיט בינלאומיים.

קו חוף ארוך מול תימן. מיקומה של אריתראה על המפה ( צילום: שאטרסטוק )

בארצות הברית רואים באריתריאה פוטנציאל לשיתוף פעולה ביטחוני מול האיום של החות’ים בים סוף. עם זאת, המהלך עדיין נמצא בשלבי בחינה ולא התקבלה החלטה סופית על שינוי מדיניות.

לפי המקורות, המגעים לשיפור היחסים החלו עוד לפני ההסלמה במלחמה עם איראן, אך התחזקו לאחר השיבושים האזוריים בנתיבי הסחר הימי.

שליחו של טראמפ לענייני אפריקה, מסעד בולוס, נפגש בסוף 2025 בקהיר עם נשיא אריתריאה איסיאס אפוורקי, ובמקביל מצרים מעורבת בתיווך בין הצדדים. לפי הדיווח, גם נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי לקח חלק בשיחות עקיפות, כחלק מניסיון לקדם הידוק קשרים אזוריים.