חסימת משאיות סיוע על ידי צו 9, שגם עליהם הוטלו סנקציות ( צילום: צו 9 )

שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו היום (שני) חבילת סנקציות נרחבת נגד ארבעה ארגוני מתיישבים יהודים ושלושה מנהיגים בכירים בשטחי יהודה ושומרון. ההחלטה התאפשרה לאחר שהונגריה, שבלמה עד כה צעדים דומים, הסירה את התנגדותה בעקבות חילופי השלטון במדינה.

בין הארגונים שהוטלו עליהם סנקציות: אמנה, השומר יו"ש, רגבים ותנועת נחלה. לצד הארגונים הוחלט להטיל סנקציות אישיות על אביחי סוויסה מנכ"ל השומר יו"ש, מאיר דויטש מנכ"ל רגבים, ודניאלה וייס ממובילות תנועת נחלה. אמנה: מימון מאחזים והתנחלויות ארגון אמנה נחשב לאחד מארגוני המתיישבים החזקים ביותר במישור הכספי והפוליטי, ומשפיע באופן משמעותי על הקמת התנחלויות ומאחזים בשטח. על פי תחקירים שפורסמו, הארגון מימן וסייע לחוות חקלאיות ולמאחזים שהוקמו ללא אישור, פעילות שהובילה לפי הטענות לנישול פלסטינים מאדמותיהם. בשנת 2024 הוטלו על אמנה סנקציות על ידי בריטניה, קנדה וארצות הברית. עם עליית הנשיא טראמפ לשלטון, הסנקציות האמריקאיות בוטלו, אך כעת מצטרפת אירופה לרשימת המדינות המטילות הגבלות על הארגון. השומר יו"ש ומנכ"לו אביחי סוויסה ארגון השומר יו"ש מפעיל מאות מתנדבים, רובם בני נוער, המתגוררים במאחזים חקלאיים ומסייעים לבעלי החוות בעבודות שדה ומרעה. על פי דיווחים, לאורך השנים תועדו מקרים שבהם פעילים המזוהים עם הארגון היו מעורבים לכאורה באירועי אלימות כלפי תושבים פלסטינים ופעילי שמאל. אביחי סוויסה, מנכ"ל הארגון, הקים את המאחז הבלתי חוקי "נוף המשכן" סמוך לכפרים ג'אלוד וקריות, אזור שבו תועדו בחודשים האחרונים אירועי אלימות קשים. בשנת 2024 הוטלו על הארגון סנקציות על ידי בריטניה וארצות הברית, שבוטלו לאחר מכן על ידי ממשל טראמפ.

רגבים ומאיר דויטש: עתירות ומניעת סיוע

ארגון רגבים פועל לקידום התנחלות ולמניעת בנייה פלסטינית ביהודה ושומרון ועוד. הארגון עשה פעילות ברוכה כאשר הגיש לאורך השנים עתירות רבות בדרישה להכריח את המדינה להרוס מבנים פלסטיניים שהוקמו ללא היתר.

במהלך המלחמה בעזה, תמך ומימן הארגון את פעילות ארגון "צו 9", שפעל לעצירה ושיבוש של מעבר הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה שהיה צפוי להגיע לידי חמאס. מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים, עומד בראש הארגון ומוביל את פעילותו המשפטית והשטחית.

תנועת נחלה ודניאלה וייס

תנועת נחלה פועלת להקמת מאחזים חדשים ביו"ש וברצועת עזה. התנועה מארגנת קבוצות מתנחלים להקמת נקודות התיישבות חדשות, ומתפארת במעורבות בהקמת מאחזים בלתי חוקיים כמו אביתר וגבעת עיטם.

לאחרונה שיתפה נחלה קריאה להתרמה למאחז כרם חממי, שלפי הדיווחים מונע באלימות גישה של פלסטינים לאדמותיהם. דניאלה וייס, אחת ממובילות התנועה, פעילה זה שנים בקידום ההתיישבות בשטחים. ממשלת בריטניה הטילה על נחלה סנקציות במאי 2025.

תגובות בישראל

שר החוץ גדעון סער גינה בחריפות את ההחלטה האירופית. "ישראל דוחה את ההחלטה השרירותית והפוליטית של האיחוד האירופי", מסר סער. "מדובר בניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות ולהתערב בעניינים פנימיים של מדינת ישראל".

בארגון 'שלום עכשיו' בירכו על ההחלטה, בעוד שבשומרון גינו אותה בחריפות. יצוין כי האיחוד האירופי כבר הטיל בעבר סנקציות על גורמים נוספים בהתנחלויות, אך החבילה הנוכחית נחשבת לרחבה ביותר עד כה.

במקביל להחלטה על הסנקציות, נדונה באיחוד גם יוזמה צרפתית-שוודית להטלת הגבלות נוספות על ייבוא מההתנחלויות לאיחוד האירופי. טרם ברור אם הצעד יאושר ואם יש לו רוב בקרב המדינות החברות.