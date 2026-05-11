האיחוד האירופי יטיל סנקציות על מתיישבים ביהודה ושומרון, כך הודיעה היום (שני) שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס. חבילת הסנקציות החדשה אושרה פה אחד לאחר שהונגריה, המדינה היחידה באיחוד שבלמה עד כה את הצעדים נגד ישראל, הסירה את התנגדותה בעקבות חילופי השלטון במדינה.

הסנקציות צפויות להתמקד במתיישבים שנגדם נאספו ראיות לפעילות אלימה כלפי פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון, והן עשויות לחול גם על ארגונים הקשורים לאותם מתיישבים. יצוין כי האיחוד האירופי כבר הטיל בעבר סנקציות על שורה של גורמים בהתנחלויות. קאלאס הבהירה בציוץ ברשת X כי בנוסף למתיישבים, סנקציות יוטלו גם על "דמויות בכירות בחמאס". ההחלטה אושרה בפגישה של שרי החוץ של מדינות אירופה שהתקיימה היום בבריסל, כאשר לפני הפגישה ציינה קאלאס שהיא צופה כי הסנקציות נגד מתנחלים אלימים יאושרו. במקביל, נדון באיחוד צעד נוסף - יוזמה צרפתית-שוודית להטלת הגבלות נוספות על ייבוא מההתנחלויות לאיחוד האירופי. טרם ברור אם הצעד הבשיל ואם יש לו רוב בקרב המדינות החברות. סער: 'החלטה שרירותית ופוליטית' שר החוץ גדעון סער גינה בחריפות את ההחלטה של האיחוד האירופי. "ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. האיחוד האירופי בחר, בצורה שרירותית ופוליטית, להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס", כתב סער ברשת X. שר החוץ הוסיף והבהיר: "הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות - לא מקובל ולא יצליח". כידוע, ההחלטה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לאיחוד האירופי בנושא ההתנחלויות ביהודה ושומרון.

המהלך של הונגריה להסיר את התנגדותה מהווה שינוי משמעותי במדיניות המדינה כלפי ישראל. עד כה, הונגריה נחשבה לבעלת ברית מרכזית של ישראל באיחוד האירופי והצביעה נגד צעדים המכוונים נגד מדינת ישראל. השינוי מיוחס לחילופי השלטון במדינה ולשינוי בעמדות הממשל החדש.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, תוקף בחריפות את האיחוד האירופי, זאת בעקבות הודעתה של שרת החוץ של האיחוד על כך שהמדינות החברות צפויות לאשר סנקציות חדשות נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. דגן דוחה בתוקף את ההשוואה המעוותת שעושים באירופה ומאשים את ראשי האיחוד באנטישמיות מובנית ובצביעות.

"האיחוד האירופי שוב מתעלם מהעובדות," מסר דגן בתגובה להחלטה המסתמנת. "אין שני צדדים אלימים - יש צד שרוצח תינוקות במיטתם ואונס נשים, ויש צד שבוחר בחיים. הטרור של הרשות הפלסטינית כלפי יהודים גבוה במאות אחוזים לעומת המקרים הבודדים, שאנחנו כמובן מתנגדים להם בכל תוקף, של עבריינות כלפי חפים מפשע בכפרים של הרשות הפלסטינית".

דגן תקף את עצם השימוש במונח נגד תושבי יהודה ושומרון והוסיף: "כתמיד, האנטישמיות מדברת מגרונם של ראשי האיחוד האירופי ויש כאן דאבל סטנדרט. היחס כלפי יהודים תמיד יהיה שונה לעומת היחס כלפי הטרור של הרשות הפלסטינית. עצם השימוש בביטוי 'אלימות מתנחלים' זה ביטוי של דה-הומניזציה, ניסיון למחוק את הפנים של חצי מיליון בני אדם שגרים ביהודה ושומרון, רובם ככולם שומרי חוק. המעטים שאכן עושים מעשים שלא ייעשו, יש לטפל בהם בצינורות המקובלים."

לסיום, הצביע ראש מועצת שומרון על האבסורד שבהתעלמות האירופית מההסתה הרשמית והממוסדת בצד הפלסטיני: "לא שמענו שיש סנקציות כלפי ארגונים שמעודדים טרור ברשות הפלסטינית, כולל הפת"ח עצמו, שאגב הוציא מודעה שקוראת לפגוע בי. אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם מועצה אזורית שומרון הייתה מוציאה מודעה שיש לפגוע באבו מאזן".

מ''שלום עכשיו' נמסר: "זהו תמרור אזהרה חמור שמציב בפנינו האיחוד האירופי. האלימות המשתוללת של מתנחלים בשטחים, בעידוד ובתמיכה של הממשלה, מובילה את ישראל לתהום מוסרי ומטילה כתם שלא יימחה מעל מדינת ישראל. החלטת האיחוד האירופי היא גם קריאה לציבור הישראלי לפקוח את עיניו ולראות את המציאות שיצרנו במשך עשרות שנים של שליטה והתנחלות בשטחים הכבושים. הגיע הזמן לעצור את ההדרדרות, ולהתחיל לצעוד בדרך הארוכה לכיוון של הסדר מדיני ושלום. והצעד הראשון הוא הפסקת ההתנחלות."

יצוין כי בשבועות האחרונים התקיים דיון דרמטי באיחוד האירופי בשאלה האם יש לנתק את קשרי המסחר והסכם האסיסואציה עם ישראל. במסגרת הדיון, מספר מדינות הביעו עמדות שונות, כאשר גרמניה ואיטליה התנגדו לצעדים קיצוניים, בעוד ספרד וצרפת דחפו לנקיטת צעדים נוספים.