גל חום חריג באירופה: שיאי טמפרטורות צפויים להישבר בסוף השבוע

אירופה ניצבת בפתחו של גל חום משמעותי ראשון לשנת 2026, כאשר מערכת לחץ גבוה עוצמתית - המכונה "כיפת חום" - מתבססת מעל מערב היבשת ומביאה עמה זינוק חד בטמפרטורות, שעלול לשבור שיאים היסטוריים כבר במהלך סוף השבוע הקרוב.

בבריטניה, השירות המטאורולוגי מזהיר כי יום שני הקרוב עשוי להיות יום מאי החם ביותר שנמדד אי פעם. בדרום אנגליה ובאזור המידלנדס צפויות הטמפרטורות להגיע לכ־33 מעלות צלזיוס ואף יותר, ובתרחישים מסוימים ייתכן שיגיעו עד 34 מעלות. אם תחזיות אלו יתממשו, יישבר השיא הקודם של 32.8 מעלות שנקבע בשנת 1922. הרשויות פרסמו התרעות בריאות בדרגת "ענבר", תוך הדגשת הסיכון לאוכלוסיות פגיעות.

בספרד, התנאים צפויים להיות קיצוניים אף יותר. בעמקים בדרום המדינה, בהם גוודיאנה וגואדלקיביר עשויות הטמפרטורות לטפס עד לכ־38 מעלות - רמות חום האופייניות לחודשי יולי ואוגוסט, אך חריגות במיוחד לסוף חודש מאי. גם בצרפת מורגשת התחממות חדה, כאשר בפריז צפויות טמפרטורות של כ־32 מעלות באמצע השבוע, לצד חריגה של 5 עד 10 מעלות מעל הממוצע העונתי באזורים נרחבים.

הגורם המרכזי לגל החום הוא רכס ברום המתפתח מצפון-מערב אפריקה, הלוכד אוויר חם ויבש תחתיו ויוצר תנאים יציבים המונעים התקררות. התופעה, המכונה "כיפת חום", גורמת לדחיסת האוויר ולהתחממות נוספת שלו - מנגנון המוכר מגלי חום קודמים באירופה.

האירוע הנוכחי מגיע לאחר תחילת חודש מאי יוצאת דופן, שהתאפיינה דווקא בחדירה של אוויר קר ממקור ארקטי - תופעה נדירה יחסית לעונה, אשר יצרה תנאים קרירים מהרגיל בחלקים רבים של היבשת. המעבר החד בין הקור החריג לחום הקיצוני מדגיש את התנודתיות הגוברת בדפוסי מזג האוויר באירופה.

חזאים מעריכים כי התנאים החמים יימשכו לפחות עד אמצע השבוע הבא, עם אפשרות להמשך מגמה חמה גם בהמשך. במקביל, גוברת הדאגה מהשפעות בריאותיות, עומסי חום בערים גדולות, ולחץ על מערכות החשמל והמים.