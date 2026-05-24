גל האנטישמיות בבריטניה ממשיך להרים ראש: אזרח גרמני הובא בסוף השבוע לבית המשפט בלונדון, לאחר שנעצר בחשד לתקיפת שני גברים יהודים מחוץ לבית כנסת בצפון העיר בערב חג השבועות.

על פי הדיווחים של היהודים המקומיים ל'כיכר השבת', בעת שעשרות מתפללים התאספו ביום חמישי מחוץ לבית הכנסת "בית גבריאל" בשכונת הנדון לרגל החג, הותקפו שניים מהם באורח אקראי על ידי החשוד. המתפללים במקום הפגינו תושייה רבה, השתלטו על התוקף והחזיקו בו עד להגעת כוחות המשטרה - שכאמור עצרו אותו. למרות שלא דווח על פציעות קשות, אחד הנפגעים סבל מחבלות וחתכים, ומשקפיו נשברו כתוצאה מעוצמת המכה. החשוד, הוא אזרח גרמני בשם דניאל ניקסמיר בן 25, עומד כעת בפני אישומים חמורים הכוללים שני סעיפי תקיפה בנסיבות מחמירות על רקע גזעני או דתי, סעיף תקיפה נוסף, וגרימת נזק פלילי. הוא שוחרר בערבות וצפוי להתייצב שוב בבית המשפט בחודש הבא. הכתובת הייתה על הקיר האירוע המזעזע מצטרף לשורת תקיפות אנטישמיות חמורות באזור בחודשים האחרונים. פחות מחודש עבר מאז נדקרו שני גברים חרדים באזור גולדרס גרין הסמוך, ותקיפה נוספת אירעה כאשר יהודי הותקף לאחר שנשמע מדבר עברית. משטרת המטרופולין ציינה כי שוטרים הגיעו לזירה בתוך כ-10 דקות, וכי האירועים הללו מעוררים דאגה עמוקה בקהילה היהודית. בתוך כך, נרשם צעד משמעותי במאבק באנטישמיות: גבר בשם טביוס ג'ין צ'ארלס בן 35 נידון ל-5 שנות מאסר לאחר שהודה בשמונה עבירות תקיפה נגד שישה קורבנות יהודים בלונדון בתקופה שבין אוקטובר 2025 למרץ 2026, שכללו אף איומים לפוצץ בתי ספר יהודיים.

השופטת דפנה ספירו הדגישה בהחלטתה כי מדובר ב"קמפיין מתמשך ומכוון של התנהגות אנטישמית", המהווה פגיעה אנושה בערכי היסוד של חברה סובלנית. הענישה המחמירה משקפת את חומרת הגישה של מערכת המשפט הבריטית כלפי פשעי שנאה.

בעקבות גל התקיפות, הודיעה ממשלת בריטניה על הקצאת 25 מיליון לירות שטרלינג נוספים להגברת האבטחה והגנה על הקהילה היהודית בממלכה.

התקציב הממשלתי הכולל להגנה על יהודי בריטניה מגיע כעת ל-58 מיליון לירות שטרלינג - הסכום הגבוה ביותר בהיסטוריה של המדינה. התקציב ישמש להגדלת הנוכחות המשטרתית והסיורים בקהילות היהודיות, אבטחה מוגברת של בתי כנסת ובתי ספר יהודיים, והצבת שוטרים בלבוש אזרחי בתוך הקהילות.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, כינס לאחרונה פורום חירום בדאונינג 10 במטרה להציג תוכנית לאומית למיגור האנטישמיות. בפתח דבריו הבהיר כי "המתקפות הדוחות הללו מכוונות נגד יהודי בריטניה, אבל בל נטעה, המשבר הזה הוא משבר עבור כולנו".

גם המלך צ'ארלס השלישי ביקר לאחרונה בשכונה החרדית גולדרס גרין, על רקע גל האנטישמיות שפקד את בריטניה. הביקור המלכותי נועד להביע תמיכה בקהילה היהודית ולהדגיש את מחויבות הממלכה לביטחון יהודי בריטניה. במהלך הביקור, ניגשו אליו מספר אברכים מקומיים ובירכו אותו בברכה מיוחדת: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו לבשר ודם". על פי הנמסר, המלך צ'ארלס התרגש מאוד מהמחווה ומהסבר המשמעות העמוקה של הברכה.