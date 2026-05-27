תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

כל פעם שמתפרסמת ידיעה על גילוי מדעי המרמז על חיים בחלל, קמים קולות המזהירים כי מדובר ב"כפירה ביסודי הדת" וכי אין להביא תיאוריות כאלו באתרים שומרי מצוות. הלא מקרא מלא דיבר הכתוב: "השמים שמים לה' והארץ ניתן לבני אדם"

יש מן הכותבים ששללו אפשרות של קיום יצורים נבונים מחוץ לכדור הארץ, בטענה שהדבר מעורר קושי יסודי. אם קיימים בעלי שכל בעולמות אחרים האם אינם זקוקים אף הם לתורה ולעבודת הבורא? אלא שלא ייתכן לומר שיש להם תורה אחרת, שהרי תורת ה' אחת היא ונצחית, ומאידך קשה לומר שקיבלו את אותה תורה שניתנה לישראל בעולם הזה ובמציאות הארצית המוכרת לנו. משום כך ראו יש שסברו כי עצם קיומן של תרבויות נבונות אחרות אינו מתיישב עם יסודות האמונה. יש שציינו בשם הגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ״ל וכן בשם הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצ״ל, על פי הקדמת תיקוני הזוהר הידועה בשם "פתח אליהו", כי ניתן ללמוד משם שאין מקום למציאות של חיים מחוץ לכדור הארץ. בלשון הכתוב שם נאמר: "ובראת שמיא וארעא, ואפיקת מנהון שמשא וסיהרא וכוכביא ומזלי, ובארעא אילנין ודשאין וגנתא דעדן (ועשבין), וחיוון ועופין ונונין ובני נשא". ובתרגום: בראת שמים וארץ, ומהם הוצאת את השמש, הירח, הכוכבים והמזלות; ובארץ נמצאים האילנות, הדשאים, עשבי השדה, החיות, העופות, הדגים ובני האדם. מן הלשון המדגישה את פירוט הברואים שבארץ בלבד, לצד העדר אזכור של ברואים נוספים בעולמות אחרים, הסיקו כי סדר הבריאה המפורש במאמר זה מתייחס לעולמנו בלבד ולפיכך אין בו רמז לקיום חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ.

הרבי מליובאוויטש זי"ע ( צילום: JEM )

הדעות שלא שוללות

מנגד, הרבי מליובאוויטש הציג הסתכלות שונה. לדבריו, אין כל יסוד תורני השולל חיים בעולמות אחרים וכך נכתב בספר "אמונה ומדע" (עמ' 130) בשם הרבי:

" בכל מקרה מדובר רק ביצורים פשוטים ולא ביצורים נבונים או בתרבויות נבונות יצורים נבונים על פי הגדרת התורה רמב"ם הל' תשובה פ"ה אינם אלא כאלה שהם בדומה לאדם בעלי בחירה חופשית מין זה של אדם יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה העניין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע שם.

והנה בחירה חופשית ניתנה לאדם כדי לבחור בין טוב לרע כשהגדרת הטוב והרע האמיתיים עם

הדרישה ועם נתינת הכח לבחור ביניהם כראוי נמצאת רק בתורה כך שהבחירה החופשית מוענקת ומתקיימת באמצעות התורה בלבד מכאן שאם מניחים שישנם במקום כלשהו בתבל יצורים נבונים חייבים לומר שיש להם תורה וזה לא יתכן לא ייתכן שהתורה של אותם יצורים נבונים היא תורה אחרת שונה משלנו כי התורה תורת אמת יכולה להיות רק אחת מאידך גם אי אפשר להניח שליצורים אלה ישנה אותה תורה שניתנה לנו שהרי סיפור מתן תורה לעם ישראל על כדור הארץ מתואר בתורה עצמה בפרטי פרטים כשתשומת לב רבה מוקדשת בה לפרטים אלו באשר הם משמעותיים ביותר לגבי עצם הבנת התורה "

גם במקורות חז"ל מצאו הד לדיון זה. על הפסוק בשירת דבורה "אורו מרוז... ארור יושביה", מביאה הגמרא דעה ש"מרוז" הוא כוכב, ויש שביקשו לדייק מלשון "יושביה" אפשרות לקיומם של ברואים בכוכבים.

רבי חסדאי קרשקש, בעל אור ה', כתב אף הוא שאין מניעה שכלית או תורנית לקיומם של עולמות רבים, ואדרבה ריבוי הברואים מעיד על שלמות פעולתו של הבורא.

דרך אמצעית מצויה בספר הברית (לרבי פנחס אליהו הורביץ) הסובר כי ייתכן שקיימים חיים בעולמות אחרים, אולם אין הם דומים לאדם. אפשר שיהיו בעלי דעת והשגה, אך ללא בחירה חופשית שכן כוח הבחירה בין טוב לרע נמסר דווקא לאדם שעל פני האדמה.